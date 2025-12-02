HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

La FPV confirmó horarios para ver el 'Clásico' entre Alianza Lima y Universitario, desde el Miguel Grau del Callao, por la novena fecha de la Liga de Vóley.

FPV confirmó horario para el clásico del vóley peruano. Foto: LR/Perú 21
FPV confirmó horario para el clásico del vóley peruano. Foto: LR/Perú 21

Universitario y Alianza Lima se enfrentan por última vez en la temporada. La FPV anunció que el 'Clásico' se jugará el próximo domingo 21 de diciembre, en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por novena fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El imperdible partido será transmitido por Movistar Deportes. Sin duda, un partidazo para cerrar bien el año y empezar a medir a los 2 candidatos al título nacional.

Las Blanquiazules parten ligeramente como favoritas, aunque llegarán debilitadas luego de participar en el Mundial de Clubes de Voleibol. La 'U' quiere recuperar su mejor versión y arrebatarle el invicto a Alianza Lima. El último cruce fue en el Polideportivo VIlla El Salvador con una dolorosa eliminación 'crema'.

PUEDES VER: Revelan interés de Alianza Lima por estrella de River Plate para reforzar la delantera: "Candidato para refrescar el ataque"

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

Las aliancistas se miden a las ‘Pumas’ el próximo domingo 21 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau, en el marco de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro está programado para las 5:00 pm (Hora peruana). Nadie quiere perderse este picante choque. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados desde diferentes zonas del mundo.

  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Estados Unidos: 6:00 pm
  • Uruguay, Chile: 7:00 pm
  • Argentina y Brasil: 7:00 pm

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

Existen dos formas de ver el partido. Una puede ser acercarse al Coliseo Miguel Grau del Callao desde las 5:00 pm para disfrutar el 'Clásico' o la otra alternativa es mediante la señal de Latina Televisión (702). Además, La República Deportes tendrá todas las incidencias de este partidazo.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda cuestiona duramente a Sergio Peña por ser suplente en Alianza Lima: "Hoy está en el banco y eso sorprende"

lr.pe

Programación de partidos previo al Clásico del Vóley peruano

Sábado 20 de diciembre

  • Deportivo Géminis vs Olva Latino (2:30 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)
  • Deportivo Soan vs Universidad de San Martín (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)
  • Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (19:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)

Domingo 21 de diciembre

  • Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka (12:15 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)
  • Atlético Atenea vs Kazoku No Perú (15:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)
  • Alianza Lima vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)
