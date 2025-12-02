Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Universitario y Alianza Lima se enfrentan por última vez en la temporada. La FPV anunció que el 'Clásico' se jugará el próximo domingo 21 de diciembre, en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por novena fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El imperdible partido será transmitido por Movistar Deportes. Sin duda, un partidazo para cerrar bien el año y empezar a medir a los 2 candidatos al título nacional.

Las Blanquiazules parten ligeramente como favoritas, aunque llegarán debilitadas luego de participar en el Mundial de Clubes de Voleibol. La 'U' quiere recuperar su mejor versión y arrebatarle el invicto a Alianza Lima. El último cruce fue en el Polideportivo VIlla El Salvador con una dolorosa eliminación 'crema'.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

Las aliancistas se miden a las ‘Pumas’ el próximo domingo 21 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau, en el marco de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro está programado para las 5:00 pm (Hora peruana). Nadie quiere perderse este picante choque. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados desde diferentes zonas del mundo.

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Estados Unidos: 6:00 pm

Uruguay, Chile: 7:00 pm

Argentina y Brasil: 7:00 pm

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

Existen dos formas de ver el partido. Una puede ser acercarse al Coliseo Miguel Grau del Callao desde las 5:00 pm para disfrutar el 'Clásico' o la otra alternativa es mediante la señal de Latina Televisión (702). Además, La República Deportes tendrá todas las incidencias de este partidazo.

Programación de partidos previo al Clásico del Vóley peruano

Sábado 20 de diciembre

Deportivo Géminis vs Olva Latino (2:30 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)

Deportivo Soan vs Universidad de San Martín (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)

Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (19:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)

Domingo 21 de diciembre

Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka (12:15 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)

Atlético Atenea vs Kazoku No Perú (15:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador)