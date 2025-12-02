HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Pol Deportes narró el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs Alianza Lima: así fue el debut del joven en L1 Max

El joven narrador, quien transmitió la final de la Libertadores desde un cerro, emocionó a todos con su relato en el arranque del segundo tiempo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por Liga 1.

Cliver Huamán estuvo presente en la cabina de transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima. Foto: composición de LR/captura de L1 Max/Elvis Cairo
Cliver Huamán estuvo presente en la cabina de transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima. Foto: composición de LR/captura de L1 Max/Elvis Cairo

Cumplió su sueño. Pol Deportes narró los primeros minutos del segundo tiempo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los Playoffs de la Liga 1. El joven narrador sorprendió a todos e incluso a Mr Peet al transmitir con emoción el arranque del complemento. "Gracias por la oportunidad", comentó un emocionado Pol. Es importante destacar que subió el cerro para narrar el Palmeiras vs Flamengo por la Copa Libertadores.

Noticia en desarrollo...

