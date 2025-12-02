Pol Deportes narró el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs Alianza Lima: así fue el debut del joven en L1 Max
El joven narrador, quien transmitió la final de la Libertadores desde un cerro, emocionó a todos con su relato en el arranque del segundo tiempo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por Liga 1.
Cumplió su sueño. Pol Deportes narró los primeros minutos del segundo tiempo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los Playoffs de la Liga 1. El joven narrador sorprendió a todos e incluso a Mr Peet al transmitir con emoción el arranque del complemento. "Gracias por la oportunidad", comentó un emocionado Pol. Es importante destacar que subió el cerro para narrar el Palmeiras vs Flamengo por la Copa Libertadores.
Noticia en desarrollo...