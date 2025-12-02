Cumplió su sueño. Pol Deportes narró los primeros minutos del segundo tiempo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los Playoffs de la Liga 1. El joven narrador sorprendió a todos e incluso a Mr Peet al transmitir con emoción el arranque del complemento. "Gracias por la oportunidad", comentó un emocionado Pol. Es importante destacar que subió el cerro para narrar el Palmeiras vs Flamengo por la Copa Libertadores.

Noticia en desarrollo...