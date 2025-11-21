Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el partido de las Blanquiazules
El sexteto aliancista busca mantener su racha invicta con un récord impresionante, mientras que Rebaza Acosta quiere remontar posiciones jugando de local.
Alianza Lima se alista para enfrentar a Rebaza Acosta en un partidazo por la Liga Peruana de Vóley 2025. El sexteto aliancista parte como favorito en el Coliseo Miguel Grau, desde las 7:00 pm, en el Callao. La transmisión estará a cargo de Latina Televisión y en La República Deportes podrás seguir todas las incidencias de este crucial duelo por la fecha 5 de la primera división del voleibol nacional.
El club de La Victoria se presenta en el próximo encuentro con un récord perfecto, ya que en los últimos seis partidos disputados apenas perdieron dos sets. Por otro lado, Rebaza Acosta ha tenido un desempeño notable, ocupando el quinto puesto en la tabla con seis puntos, resultado de dos triunfos y dos derrotas.
¿A qué hora juega Alianza Lima contra Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley?
Alianza Lima quiere seguir invicta en al Liga Peruana de Vóley, pero al frente tendrá un aguerrido cuadro local. Por este motivo, te jugamos el horario para que puedas ver el partido desde diferentes zonas del mundo.
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 p.m.
- Ecuador: 7:00 p.m.
- Bolivia: 8:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- En Brasil: 9:00 p.m.
- En Argentina: 9:00 p.m.
- En Uruguay: 9:00 p.m.
- En Chile: 9:00 p.m.
- En Paraguay: 9:00 p.m.
- En México: 8:00 p.m.
- En Estados Unidos: 6:00 p.m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley?
El encuentro entre Alianza Lima y Rebaza Acosta se transmitirá EN VIVO por televisión en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Además, los aficionados podrán seguir el partido mediante streaming en la página web y la aplicación de Latina. El minuto a minutos y todas las incidencias del partido lo puedes ver en La República Deportes.
¿Cuánto cuestan las entradas del partido Alianza Lima contra Rebaza Acosta?
- General: 20 soles
- Preferente Norte y Sur: 25 soles
- Preferente Oriente: 35 soles
- Preferente Occidente: 45 soles
Últimos partidos de Alianza Lima y Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima
- Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan
- Alianza Lima 3-0 Géminis
- Alianza Lima 3-0 Circolo
Rebaza Acosta
- Olva Latino 3-.2 Rebaza Acosta
- Kazoku No Peru 0-3 Rebaza Acosta
- San Martín 3-0 Rebaza Acosta