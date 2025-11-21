HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: "Duele tener que irse"

Además, el delantero argentino reveló que tiene propuesta para seguir su carrera en el fútbol uruguayo. Sin embargo, esperará la oferta de Alianza Lima hasta el final.

Hernán Barcos ha sido bicampeón con Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes
Hernán Barcos ha sido bicampeón con Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes

Hernán Barcos podría estar viviendo sus últimos días en Alianza Lima. A solo unas semanas para disputar los play-offs de la Liga 1 2025, el delantero argentino anticipó lo que sería una salida del conjunto blanquiazul. La situación con el atacante aún no es clara, puesto que la institución de La Victoria planea fichar a un '9' para la siguiente temporada y Barcos quedaría al margen. Su posible partida ha caído como un baldazo de agua fría para la hinchada íntima, quienes aún esperan gritar los goles del 'Pirata' un año más.

En medio de este nublado panorama, el delantero de 41 años decidió pronunciarse para asegurar que la directiva aún estudia su renovación. Asimismo, reveló que ha sido contactado por el Albion FC de Uruguay para sumarse de cara a la siguiente campaña.

PUEDES VER: Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: Nunca perdí la fe

lr.pe

Hernán Barcos podría dejar Alianza Lima tras oferta del fútbol uruguayo

Para las imágenes de Jax Latin Media, Hernán Barcos dejó lo que podría ser un mensaje de despedida para Alianza Lima. Eso sí, el experimentado futbolista sostuvo que esperará a Alianza Lima hasta el final para conocer su postura, ya que tienen la prioridad en su carrera deportiva.

"Me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré. Después del partido con UTC, el club va a empezar a decidir y veremos qué pasa. El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no. Son cosas del fútbol. Uno no tiene garantizado nada. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así", declaró.

Con respecto a Albion FC, club que ha tocado la puerta de Barcos, es un equipo que consiguió el ascenso a primera a fines de este año. Su actual técnico es el uruguayo Joaquín Boghossian y buscan ser la sorpresa del fútbol uruguayo en el 2026.

PUEDES VER: Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: Fue un desastre con Perú

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Después del parón FIFA por el duelo de selecciones, Alianza Lima vuelve al ruedo en lo que será su último partido por el Torneo Clausura 2025. En el estadio Alejandro Villanueva, el equipo dirigido por Néstor Gorosito se enfrentará a UTC este domingo 23 de noviembre. El duelo dará inicio a las 3.00 p. m. y contará con la transmisión de L1 Max.

