Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

Alianza Lima se viene preparando para disputar la Liga 1 2026 con el objetivo de salir campeón después de 4 años. Conoce sus rivales y los partidos que disputará esta temporada.

Alianza Lima ya conoce de manera de oficial el fixture de la Liga 1 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Alianza Lima ya conoce el calendario de la nueva temporada de la Liga 1 2026, la cual tendrá inicio el próximo viernes 30 de enero del presente año. El equipo 'blanquiazul' jugará el torneo Serie Río de La Plata como parte de su preparación con miras a lo que será el inicio de la temporada en el fútbol peruano y su debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde buscará clasificar a la etapa de grupos.

Este viernes 9 de enero, se conoció el fixture del equipo que actualmente dirige el argentino Pablo Guede. El sorteo se llevó a cabo junto a la premiación de los mejores jugadores de la temporada en la Liga 1, Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.

lr.pe

Fixture de Alianza Lima para la Liga 1 2026

Alianza Lima iniciará su camino en la Liga 1 2026 como local frente a Sport Huancayo en el Estadio IPD de Huancayo. A continuación, conoce el fixture completo del cuadro 'blanquiazul':

  • Fecha 1: Alianza Lima vs Sport Huancayo
  • Fecha 2: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
  • Fecha 3: Alianza Lima vs Alianza Atlético
  • Fecha 4: Alianza Lima vs Sport Boys
  • Fecha 5: Alianza Lima vs UTC
  • Fecha 6: Alianza Lima vs Melgar
  • Fecha 7: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
  • Fecha 8: Alianza Lima vs Juan Pablo II
  • Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario
  • Fecha 10: Alianza Lima vs ADT
  • Fecha 11: Alianza Lima vs Cusco FC
  • Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau
  • Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua
  • Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal
  • Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano
  • Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas
  • Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca

¿Qué jugadores ha fichado Alianza Lima para el 2026?

El equipo de La Victoria se reforzó con 8 jugadores para esta temporada: 6 futbolistas nacionales y 2 extranjeros.

  • Jairo Vélez
  • D'Alessandro Montenegro
  • Cristian Carbajal
  • Alejandro Duarte
  • Luis Ramos
  • Federico Girotti
  • Mateo Antoni
  • Luis Advíncula

¿Qué amistosos jugará Alianza Lima previo a la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores?

El cuadro 'íntimo' se enfrentará a Independiente, Unión Santa Fe, Colo Colo e Inter Miami. El encuentro contra el equipo de Lionel Messi será en la 'Noche Blanquiazul'.

  • Alianza Lima vs Independiente | Sábado 10 de enero: 7:00 p. m.
  • Alianza Lima vs Unión Santa Fe | Miércoles 14 de enero: 4:15 p. m.
  • Alianza Lima vs Colo Colo | Domingo 18 de enero: 7:00 p. m.
  • Alianza Lima vs Inter Miami | Sábado 24 de enero: 8:00 p. m.
