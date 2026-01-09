Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

Alianza Lima ya conoce de manera de oficial el fixture de la Liga 1 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Alianza Lima ya conoce de manera de oficial el fixture de la Liga 1 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Alianza Lima ya conoce el calendario de la nueva temporada de la Liga 1 2026, la cual tendrá inicio el próximo viernes 30 de enero del presente año. El equipo 'blanquiazul' jugará el torneo Serie Río de La Plata como parte de su preparación con miras a lo que será el inicio de la temporada en el fútbol peruano y su debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde buscará clasificar a la etapa de grupos.

Este viernes 9 de enero, se conoció el fixture del equipo que actualmente dirige el argentino Pablo Guede. El sorteo se llevó a cabo junto a la premiación de los mejores jugadores de la temporada en la Liga 1, Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.

Fixture de Alianza Lima para la Liga 1 2026

Alianza Lima iniciará su camino en la Liga 1 2026 como local frente a Sport Huancayo en el Estadio IPD de Huancayo. A continuación, conoce el fixture completo del cuadro 'blanquiazul':

Fecha 1: Alianza Lima vs Sport Huancayo

Fecha 2: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Fecha 3: Alianza Lima vs Alianza Atlético

Fecha 4: Alianza Lima vs Sport Boys

Fecha 5: Alianza Lima vs UTC

Fecha 6: Alianza Lima vs Melgar

Fecha 7: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Fecha 8: Alianza Lima vs Juan Pablo II

Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario

Fecha 10: Alianza Lima vs ADT

Fecha 11: Alianza Lima vs Cusco FC

Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau

Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua

Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal

Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano

Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas

Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca

¿Qué jugadores ha fichado Alianza Lima para el 2026?

El equipo de La Victoria se reforzó con 8 jugadores para esta temporada: 6 futbolistas nacionales y 2 extranjeros.

Jairo Vélez

D'Alessandro Montenegro

Cristian Carbajal

Alejandro Duarte

Luis Ramos

Federico Girotti

Mateo Antoni

Luis Advíncula

¿Qué amistosos jugará Alianza Lima previo a la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores?

El cuadro 'íntimo' se enfrentará a Independiente, Unión Santa Fe, Colo Colo e Inter Miami. El encuentro contra el equipo de Lionel Messi será en la 'Noche Blanquiazul'.