Deportes

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2025-26: Alianza Lima se mantiene líder del torneo

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 genera gran expectativa tras finalizar la fecha 4, con Alianza Lima como líder, defendiendo su título de bicampeón en el torneo.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ San Martín/Alianza Lima/Universitario
Así queda la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ San Martín/Alianza Lima/Universitario

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley ha levantado grandes expectativas entre los hinchas, quienes esperan ver a sus respectivos equipos realizando un buen papel. Tras finalizar la fecha 4, Alianza Lima, quien como se recuerda adelanto dos fechas por su participación en el Mundial de Clubes, se mantiene líder en el torneo, defendiendo su condición de actual bicampeón, en un campeonato donde varios equipos cuentan con grandes jugadoras.

Cabe mencionar que la primera fase se disputará bajo el formato todos contra todos y luego se avanzará a una siguiente etapa con los 10 mejores de la clasificación. Después se llevarán a cabo los playoffs con 8 equipos, instancia en la que se incorporará el Video Challenge como novedad para esta edición.

Cenaida Uribe arremete contra Liga Peruana de Vóley tras reprogramación de partido de Alianza Lima: "Una tontería"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Así se encuentra la tabla de posiciones para este fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-226.

EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima66018:218
2.San Martín44012:411
3.Universitario43111:410
4.Regatas Lima4228:66
5.Rebaza Acosta4229:86
6.Géminis4227:76
7.Atlético Atenea4227:86
8.Circolo5237:106
9.Olva Latino4228:104
10.Deportivo Wanka 4133:103
11.Kazoku No Peru4042:121
12.Deportivo SOAN5054:151

Programación para la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Sábado 22 de noviembre

  • Olva Latino vs Circolo | 2.30 p.m. 
  • Géminis vs Atlético Atenea | 5.00 p.m. 
  • Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 7.00 p.m.

Domingo 23 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12.30 p.m.
  • Kazoku No Perú vs Universitario | 3.00 p.m.
  • Regatas vs San Martín | 5.00 p.m. 

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

lr.pe

¿Dónde ver Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV, de manera exclusiva, a través de Latina y vía online por su página web y su app. También la puedes seguir aquí, en La República Deportes.

