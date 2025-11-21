La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley ha levantado grandes expectativas entre los hinchas, quienes esperan ver a sus respectivos equipos realizando un buen papel. Tras finalizar la fecha 4, Alianza Lima, quien como se recuerda adelanto dos fechas por su participación en el Mundial de Clubes, se mantiene líder en el torneo, defendiendo su condición de actual bicampeón, en un campeonato donde varios equipos cuentan con grandes jugadoras.

Cabe mencionar que la primera fase se disputará bajo el formato todos contra todos y luego se avanzará a una siguiente etapa con los 10 mejores de la clasificación. Después se llevarán a cabo los playoffs con 8 equipos, instancia en la que se incorporará el Video Challenge como novedad para esta edición.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Así se encuentra la tabla de posiciones para este fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-226.

EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 6 6 0 18:2 18 2. San Martín 4 4 0 12:4 11 3. Universitario 4 3 1 11:4 10 4. Regatas Lima 4 2 2 8:6 6 5. Rebaza Acosta 4 2 2 9:8 6 6. Géminis 4 2 2 7:7 6 7. Atlético Atenea 4 2 2 7:8 6 8. Circolo 5 2 3 7:10 6 9. Olva Latino 4 2 2 8:10 4 10. Deportivo Wanka 4 1 3 3:10 3 11. Kazoku No Peru 4 0 4 2:12 1 12. Deportivo SOAN 5 0 5 4:15 1

Programación para la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Sábado 22 de noviembre

Olva Latino vs Circolo | 2.30 p.m.

Géminis vs Atlético Atenea | 5.00 p.m.

Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 7.00 p.m.

Domingo 23 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12.30 p.m.

Kazoku No Perú vs Universitario | 3.00 p.m.

Regatas vs San Martín | 5.00 p.m.

¿Dónde ver Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV, de manera exclusiva, a través de Latina y vía online por su página web y su app. También la puedes seguir aquí, en La República Deportes.