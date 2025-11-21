Ibai Llanos encendió el debate futbolístico en el país tras una declaración que sacudió a las hinchadas peruanas. El popular streamer español, conocido por su influencia global en el mundo digital, afirmó sin dudar que Alianza Lima es “el más grande del Perú”, por encima de históricos como Universitario y Sporting Cristal.

La frase se viralizó en redes sociales y reavivó una disputa eterna entre las aficiones. Todo ocurrió en una transmisión junto a Davoo Xeneize, streamer argentino especializado en fútbol, donde Llanos soltó el comentario que rápidamente cruzó fronteras y se convirtió en tendencia.

¿Qué dijo Ibai Llanos sobre Alianza Lima?

La polémica comenzó durante una emisión en vivo en el canal de Davoo Xeneize, conocido por sus contenidos centrados en el análisis futbolístico sudamericano. En medio de la conversación, el creador argentino lanzó la pregunta clave: “¿Cuál es el más grande del Perú? Hay muchos, están Alianza Lima, Universitario de Deportes y está Sporting Cristal”.

Sin pensarlo demasiado, Ibai Llanos respondió con firmeza: “Alianza Lima”. El gesto fue claro y la intención también. La respuesta no tardó en generar repercusiones: “El más grande y popular es Alianza Lima”, comentaron algunos usuarios en redes, mientras que otros rechazaron su afirmación con argumentos: “¿Ibai qué sabe de fútbol? Davoo sabe mucho más de historia de muchos equipos”, criticó otro seguidor.

Las reacciones no se hicieron esperar. Fanáticos blanquiazules aplaudieron la elección como un espaldarazo desde el extranjero, mientras que hinchas cremas y celestes respondieron con estadísticas y títulos para defender la historia de sus clubes. “Los únicos que creen que el más grande de Perú es la 'U' son sus mismos hinchas”, fue otro de los comentarios que reflejan la intensidad del debate.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del entretenimiento digital. Nacido en Bilbao, España, este streamer de 30 años es conocido mundialmente por sus transmisiones vinculadas al fútbol, la gastronomía y sus innovadoras producciones como “La Velada del Año”, evento donde youtubers y creadores de contenido compiten en boxeo ante millones de espectadores.

Su influencia en América Latina es considerable. En múltiples ocasiones ha interactuado con públicos hispanohablantes de la región, lo que le ha permitido construir una comunidad sólida y participativa en países como México, Argentina, Colombia y Perú.

No es la primera vez que Ibai alaba a Alianza Lima

La afirmación sobre el "equipo más grande del Perú" no es la primera ocasión en la que el streamer español elogia a Alianza Lima, pues ya lo hizo anteriormente durante una transmisión junto a La Cobra, en la que comentó acerca de la actuación realizada por el elenco victoriano en la llave ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025, que terminó favoreciendo a los íntimos.

"En Perú hay buen fútbol", reconoció Llanos, destacando el triunfo blanquiazul. "Me está sorprendiendo", agregó en el en vivo que realizaba junto al creador de contenido argentino.