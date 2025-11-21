HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Ibai Llanos afirma que Alianza Lima es “el más grande del Perú” por encima de Universitario y Sporting Cristal

En una transmisión con Davoo Xeneize, el streamer Ibai Llanos generó controversia al decir que Alianza Lima es el club más grande del Perú. Universitario y Sporting Cristal no tardaron en aparecer en el debate.

Ibai Llanos participó en la última transmisión en vivo que realizó Davoo Xeneixe. Foto: composiciónLR/Kick
Ibai Llanos participó en la última transmisión en vivo que realizó Davoo Xeneixe. Foto: composiciónLR/Kick

Ibai Llanos encendió el debate futbolístico en el país tras una declaración que sacudió a las hinchadas peruanas. El popular streamer español, conocido por su influencia global en el mundo digital, afirmó sin dudar que Alianza Lima es “el más grande del Perú”, por encima de históricos como Universitario y Sporting Cristal.

La frase se viralizó en redes sociales y reavivó una disputa eterna entre las aficiones. Todo ocurrió en una transmisión junto a Davoo Xeneize, streamer argentino especializado en fútbol, donde Llanos soltó el comentario que rápidamente cruzó fronteras y se convirtió en tendencia.

PUEDES VER: Alianza Lima recuerda aniversario del tetracampeonato del 34 con mensaje: “No lo pueden desaparecer”

lr.pe

¿Qué dijo Ibai Llanos sobre Alianza Lima?

La polémica comenzó durante una emisión en vivo en el canal de Davoo Xeneize, conocido por sus contenidos centrados en el análisis futbolístico sudamericano. En medio de la conversación, el creador argentino lanzó la pregunta clave: “¿Cuál es el más grande del Perú? Hay muchos, están Alianza Lima, Universitario de Deportes y está Sporting Cristal”.

Sin pensarlo demasiado, Ibai Llanos respondió con firmeza: “Alianza Lima”. El gesto fue claro y la intención también. La respuesta no tardó en generar repercusiones: “El más grande y popular es Alianza Lima”, comentaron algunos usuarios en redes, mientras que otros rechazaron su afirmación con argumentos: “¿Ibai qué sabe de fútbol? Davoo sabe mucho más de historia de muchos equipos”, criticó otro seguidor.

Las reacciones no se hicieron esperar. Fanáticos blanquiazules aplaudieron la elección como un espaldarazo desde el extranjero, mientras que hinchas cremas y celestes respondieron con estadísticas y títulos para defender la historia de sus clubes. “Los únicos que creen que el más grande de Perú es la 'U' son sus mismos hinchas”, fue otro de los comentarios que reflejan la intensidad del debate.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del entretenimiento digital. Nacido en Bilbao, España, este streamer de 30 años es conocido mundialmente por sus transmisiones vinculadas al fútbol, la gastronomía y sus innovadoras producciones como “La Velada del Año”, evento donde youtubers y creadores de contenido compiten en boxeo ante millones de espectadores.

Su influencia en América Latina es considerable. En múltiples ocasiones ha interactuado con públicos hispanohablantes de la región, lo que le ha permitido construir una comunidad sólida y participativa en países como México, Argentina, Colombia y Perú.

No es la primera vez que Ibai alaba a Alianza Lima

La afirmación sobre el "equipo más grande del Perú" no es la primera ocasión en la que el streamer español elogia a Alianza Lima, pues ya lo hizo anteriormente durante una transmisión junto a La Cobra, en la que comentó acerca de la actuación realizada por el elenco victoriano en la llave ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025, que terminó favoreciendo a los íntimos.

"En Perú hay buen fútbol", reconoció Llanos, destacando el triunfo blanquiazul. "Me está sorprendiendo", agregó en el en vivo que realizaba junto al creador de contenido argentino.

Notas relacionadas
Erick Osores afirma que Ricardo Gareca podría ser el reemplazo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Si no logra el Perú 2"

Erick Osores afirma que Ricardo Gareca podría ser el reemplazo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Si no logra el Perú 2"

LEER MÁS
Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

LEER MÁS
Paolo Guerrero contó que vivió incómoda situación con hincha tras negarse a una foto: "Me molestó un poco"

Paolo Guerrero contó que vivió incómoda situación con hincha tras negarse a una foto: "Me molestó un poco"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

LEER MÁS
Universitario vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Los Chankas EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación tras fallo de la FPF contra Ayacucho FC

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación tras fallo de la FPF contra Ayacucho FC

LEER MÁS
Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso

Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso

LEER MÁS
Erick Osores afirma que Ricardo Gareca podría ser el reemplazo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Si no logra el Perú 2"

Erick Osores afirma que Ricardo Gareca podría ser el reemplazo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Si no logra el Perú 2"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025