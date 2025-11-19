HOYSuscripcion LR Focus

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

El rendimiento de figuras como Jairo Concha ha sido cuestionado. Andrés Mendoza calificó su actuación de "desastre" y pidió que se le deje de lado en la selección peruana.

Andrés Mendoza pierde los papeles en vivo por tenso debate sobre Jairo Concha. Foto: Lr/Timbet
Andrés Mendoza pierde los papeles en vivo por tenso debate sobre Jairo Concha. Foto: Lr/Timbet

La selección peruana vive un complicado momento, tras quedar en penúltimo lugar en las Eliminatorias 2025 y perder contra Chile en un partido amistoso en Rusia. La Bicolor se encuentra en pleno recambio y sigue generando dudas por los malos resultados que viene sembrando. Además, el nivel de algunas figuras de la Liga 1 es preocupante e incluso el exfutbolista Andrés Mendoza quedó decepcionado de Jairo Concha.

El entrenador Manuel Barreto y el volante Jairo Concha fueron los principales señalados por la dolorosa derrota ante Chile, ya que La Roja tenía un jugador menos e igual nos venció 2-1. Perú nunca tuvo el control del partido pese a la diferencia numérica. Lamentablemente, un grosero error en la zona de volantes sentenció el partido amistoso internacional.

¿Por qué perdió los papeles el Cóndor Mendoza con Jairo Concha?

La discusión inició por el pobre rendimiento de Jairo Concha en la selección peruana, aunque el periodista defendió con fuerza al '10' y eso incomodó al 'Cóndor' Mendoza. "No me vengas con que Perú mejoró, con que Jairo Concha no tiene calidad al costado, fue un desastre, es simple. El '10' deben dejarlo al costado y que lo use otra gente, que utilice el '8', así de simple. Que agarre un calidoso la '10' para usarlo", enfatizó.

EN el transcurso de los minutos se fueron calentando. "Tienes que hablarme con respeto porque yo a la próxima me paro y va a haber problemas para ti. Te puedo dar un ratito pero no para que me estés metiendo a cada rato. Acá nada que metió el gol o que salvó, a mi no me interesa quien haga el gol, sino el resultado. ¿Cómo quedó el partido? Perdió Perú. Acá no hay que me hizo gol, que fue penal, nada de eso. El señor (Valera) tenía que patear porque era el indicado en patear, nada más. No digas que Perú está mejorando, Perú fue una cag..", enfatizó en el programa Timbet.

Sergio Peña defiende a Jairo Concha tras críticas por derrota de la selección peruana

"Pienso que siempre se le critica por lo mismo, pero pienso que hoy en día genera más el morbo o la mala información que lo que uno hace. Creo que Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo, siendo él uno de los conductores", comentó Peña en un inicio.

"El error que tuvo Jairo lo puede cometer cualquiera; si cometía el error cuando el partido se iba ganando 3-0 y hacen el 3-1, ese gol no lo cuentan. Pero claro, es el gol decisivo y pierden el partido por esa jugada específica, y lo puede cometer cualquier jugador", añadió.

