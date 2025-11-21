HOYSuscripcion LR Focus

Poder Judicial suspende provisionalmente multa de 2.4 millones de soles a Alianza Lima por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

En la resolución del Poder Judicial se notifica que esta multa queda suspendida, por lo que se ha ordenado detener cualquier cobro relacionado a esta multa. Además, se señala que el Indecopi cumpla con la medida.

Poder Judicial concedió medida cautelar para suspender la millonaria multa de Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión
Poder Judicial concedió medida cautelar para suspender la millonaria multa de Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión

El Poder Judicial dispuso la suspensión temporal de la deuda que afrontaba Alianza Lima, esto de acuerdo con la información compartida por el programa 'Fútbol Como Cancha', se supo que la multa de 2.4 millones, impuesta por Indecopi por los incidentes ocurridos en la final de la Liga 1 Betsson 2023 ante Universitario, que se originó cuando al término del partido, cuando se apagaron las luces del estadio.

Mediante una resolución, se conoció que la entidad que ejerce la justicia peruana, ha solicitado la suspensión provisional de esta y ordena que el Indecopi haga el cumplimiento de esta medida, además de ordenar detener cualquier procedimiento de cobro o ejecución ligado a esa multa, esto hasta que dicha medida se resuelva de manera definitiva.

Poder Judicial ordena suspensión previsional de multa a Alianza

Resolución del Poder Judicial. Foto: Fútbol Como Cancha

Resolución del Poder Judicial. Foto: Fútbol Como Cancha

"La suspensión provisional de los efectos jurídicos de Resolución N° 2189-2025/SPC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2025, en el extremo que impuso al Club Alianza Lima una multa de cuatrocientos cincuenta (450) unidades impositivas tributarias (UIT), ordenándose la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución coactiva u otros derivados de la citada resolución en el marco de los expedientes que las justifican, hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso principal. Se ordena al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el cumplimiento de la medida cautelar otorgada", se lee en la resolución.

Indecopi ratifica fuerte multa a Alianza Lima por apagón en Matute en 2023

Como se recuerda, la entidad publicó su resolución donde impuso una fuerte multa al conjunto íntimo por exponer a más de 26 mil asistentes.

"La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC), en segunda y última instancia administrativa, impuso una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500, al Club Alianza Lima por apagar, sin justificación y de manera no coordinada, la iluminación principal del campo y las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva 'Matute' durante la final de la Liga 1 Betsson 2023, exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes", se lee en su informe.

