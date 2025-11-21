Pablo Bengoechea llenó de elogios a Álex Valera por su gran rendimiento en los partidos amistosos con Perú y en la temporada de la Liga 1. El delantero de Universitario sigue dulce y fue el encargado de anotar los dos goles ante Rusia y Chile por la gira amistosa internacional. El goleador 'crema' impuso su jerarquía con la camiseta nacional y calló las criticas sobre la falta de compromiso.

El entrenador uruguayo no dudó en respaldarlo para que sea el nuevo delantero de la selección peruana pensando en las próximas Eliminatorias y en la Copa América 2025. Además, destacó las cualidades que tiene en la cancha y puede sumar a la Bicolor.

¿Qué dijo Pablo Bengoechea sobre Álex Valera en la selección peruana?

Pablo Bengoechea elogió el presente de 'Valegol' en el equipo nacional. "Ahora que Valera está en la selección, Perú ha ganado un delantero con un potencial enorme, algo que en las Eliminatorias no tenían. Es un ‘9’ muy completo con muchos recursos. No sé si va a continuar en la ‘U’, porque ha tenido una gran temporada", enfatizó el exentrenador de Alianza Lima en 'Denganche'.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Álex Valera en la selección peruana?

Reimond Manco quedó sorprendido por el nivel de Álex Valera en los partidos amistoso en Rusia con la selección peruana. El goleador de la 'U' sigue dulce y anotó en los 2 compromisos que jugó. "Después de estos dos partidos, Valera ha dejado en claro que su compromiso con la selección es total. Hoy por hoy, ya que es probable que no veamos a Paolo Guerrero por su edad, Valera es el '9' de la selección. No veo a otro y sigue dulce", reveló el exfubolista en Denganche. Uno de los pocos jugadores que rescató el 'Rei', sentenció Manco.



