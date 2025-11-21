HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Reimond Manco lanza dura advertencia a la selección peruana: "Mientras no tengamos técnico, estamos divagando sin rumbo”

El exfutbolista no se guardó nada y comentó el complejo momento que se avecina en la Bicolor por la mala gestión de la Federación Peruana de Fútbol.

Reimond Manco enciende las alarmas por el futuro de la selección peruana. Foto: Lr/Denganche
Reimond Manco enciende las alarmas por el futuro de la selección peruana. Foto: Lr/Denganche

La selección peruana firmó una temporada para el olvido, tras quedar en penúltimo lugar en las Eliminatorias 2026 y caer contra Chile por el cierre de la gira amistosa en Rusia. La escuadra de Manuel Barreto no cumplió las expectativas y se mostró sin ideas en el segundo tiempo. Existía la posibilidad de ver al equipo así de bajo en plena etapa de transición, aunque todos los hinchas esperaban algo más. Justamente, Reimond Manco alzó su voz y cuestionó a la FPF.

El Rei, fiel a su estilo, le mandó un fuerte mensaje a la selección peruana y la FPF por la pésima gestión que viene realizando e incluso todavía no anuncian al entrenador oficial. Manuel Barreto es el técnico interino, pero no es descabellado que se quede un tiempo más.

PUEDES VER: Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la crisis de la selección peruana?

El exfutbolista no pudo ocultar su incomodidad por los malos resultado de Perú y el deslucido juego mostrado ante Chile. Además, la preocupa la demora para presentar al nuevo entrenador nacional. “Mi idea es la misma. El tema de sacar a Óscar Ibáñez para poner a Manuel Barreto creo que fue para ver cómo iban las cosas y evaluar si se quedaba. Insisto: mientras no tengamos técnico, estamos divagando sin rumbo”. sentenció en el programa 'Denganche'.

PUEDES VER: Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

lr.pe

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras derrota de la selección peruana

"Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del '6' y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", sentenció en Juego Cruzado'.

Notas relacionadas
Reimond Manco revela el perfil del nuevo '9' que Alianza Lima debe fichar: "Un delantero con características de Yordy Reyna"

Reimond Manco revela el perfil del nuevo '9' que Alianza Lima debe fichar: "Un delantero con características de Yordy Reyna"

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

LEER MÁS
Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Williams Riveros respondió tajante sobre comparaciones con Carlos Galván en Universitario: "Yo tengo 3 títulos"

Williams Riveros respondió tajante sobre comparaciones con Carlos Galván en Universitario: "Yo tengo 3 títulos"

LEER MÁS
Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

LEER MÁS
Erick Osores afirma que Ricardo Gareca podría ser el reemplazo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Si no logra el Perú 2"

Erick Osores afirma que Ricardo Gareca podría ser el reemplazo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Si no logra el Perú 2"

LEER MÁS
Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

LEER MÁS
Edison Flores respalda a Jairo Concha tras su error en la derrota de la selección peruana ante Chile: “Son sus primeros partidos”

Edison Flores respalda a Jairo Concha tras su error en la derrota de la selección peruana ante Chile: “Son sus primeros partidos”

LEER MÁS
Paolo Guerrero contó que vivió incómoda situación con hincha tras negarse a una foto: "Me molestó un poco"

Paolo Guerrero contó que vivió incómoda situación con hincha tras negarse a una foto: "Me molestó un poco"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025