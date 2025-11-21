La selección peruana firmó una temporada para el olvido, tras quedar en penúltimo lugar en las Eliminatorias 2026 y caer contra Chile por el cierre de la gira amistosa en Rusia. La escuadra de Manuel Barreto no cumplió las expectativas y se mostró sin ideas en el segundo tiempo. Existía la posibilidad de ver al equipo así de bajo en plena etapa de transición, aunque todos los hinchas esperaban algo más. Justamente, Reimond Manco alzó su voz y cuestionó a la FPF.

El Rei, fiel a su estilo, le mandó un fuerte mensaje a la selección peruana y la FPF por la pésima gestión que viene realizando e incluso todavía no anuncian al entrenador oficial. Manuel Barreto es el técnico interino, pero no es descabellado que se quede un tiempo más.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la crisis de la selección peruana?

El exfutbolista no pudo ocultar su incomodidad por los malos resultado de Perú y el deslucido juego mostrado ante Chile. Además, la preocupa la demora para presentar al nuevo entrenador nacional. “Mi idea es la misma. El tema de sacar a Óscar Ibáñez para poner a Manuel Barreto creo que fue para ver cómo iban las cosas y evaluar si se quedaba. Insisto: mientras no tengamos técnico, estamos divagando sin rumbo”. sentenció en el programa 'Denganche'.

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras derrota de la selección peruana

"Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del '6' y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", sentenció en Juego Cruzado'.