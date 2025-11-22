Alianza Lima rumbo al Mundial de Clubes de Vóley: fecha, hora, canal de TV y rival de las blanquiazules en el debut

Alianza Lima cuenta los días para alistar las maletas y partir hacia territorio brasileño, en lo que será una histórica participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Las dirigidas por Facundo Morando, que adelantaron algunos partidos de la liga local, serán en único representante peruano en el certamen intercontinental.

Las blanquiazules saben que afrontarán un duro camino frente a elite mundial, pues en su grupo tendrán que medir fuerzas contra las campeonas de Asia y Brasil.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley. Foto: Alianza Lima

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley?

El debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley será el martes 9 de diciembre. Las íntimas tendrán que verse las caras ante Osasco, vigente campeón de Brasil.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

Las blanquiazules cayeron en el grupo A del Mundial de Clubes. Sus rivales provienen de Brasil, Italia y Kazajistán.

Alianza Lima (Perú)

Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Zhetysu VC (Kazajstán).

Partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima vs Osasco São Cristóvão Saúde | martes 9 de diciembre | 6.30 p. m. (hora peruana)

Alianza Lima vs Zhetysu VC | miércoles 10 de diciembre | 11.30 p. m. (hora peruana)

Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci | jueves 11 de diciembre | 3.00 p. m. (hora peruana).

Canal de TV para a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley se podrán ver a través de Latina TV en señal abierta. En caso no puedas seguir la transmisión, puedes seguir todas las incidencias en la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

La presente edición del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 tendrá como sede la ciudad de São Paulo en Brasil. El Complejo Deportivo Pacaembu será testigo de todos los partidos que se llevarán a cabo entre el 9 y el 14 de diciembre.