Alianza Lima no logró los objetivos de la temporada, aunque generaron expectativa en Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Néstor Gorosito firmó un papelón en el Torneo Clausura y ahora tendrá que lograr por lo menos el subcampeonato para ingresar a la Copa Libertadores como Perú 2. El club de La Victoria necesita triunfos con urgencia y el 'Pipo' estará aprueba, ya que otro desliz marcaría su final en en la zona técnica aliancista.

Erick Osores reveló que los Blanquiazules se encuentran evaluando diferentes escenarios y uno de ellos sería el reemplazo de Néstor Gorosito. Los malos resultados del equipo serían el motivo principal para cambiarlo por Ricardo Gareca. Alianza debe conseguir el Perú 2 para evitar rotundos cambios.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Erick Osores sorprendió al deslizar la posibilidad de que Ricardo Gareca vuelva a la Liga 1 si es que Gorosito no cumple el objetivo. "Lo que me enteré de muy buena fuente si Gorosito no alcanza el puesto número 2 (Copa Libertadores 2026), hay un entrenador en órbita de Alianza Lima de mucho prestigio, cariño a nivel local y en caso no continúe Gorosito, irían por Ricardo Gareca", afirmó en el programa de YouTube 'Mira lo que habla'.

"No estoy diciendo que esto se va a dar, pero si no sucede hay un interés de que Ricardo Gareca pueda ser el técnico de la temporada 2026 de Alianza Lima. Sé que hay una persona conocida en Alianza con tiempo en la dirigencia que es uno de los que va a impulsar en caso no se de lo de Gorosito; a Ricardo Gareca", enfatizó el periodista deportivo.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la criticas que recibió en la selección peruana?

"La verdad no tengo problemas con nadie. Es lo que quiere Perú e hicimos un buen trabajo con el respaldo de Edwin Oviedo en esa época. Él me permitió, en un momento crítico por la situación, continuar con una tranquilidad enorme. Perú estaba en el puesto 54 y logró estar dentro de los 10 mejores del mundo. Eso es trabajo, aunque aquí hablaron cualquier barbaridad sobre mí. Me dijeron vago y nunca respondí", reveló Ricardo Gareca en 'A Presión'.







