Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso
Sin duda, la polémica situación complica a los ‘Zorros’ en la tabla de posiciones y ahora pelean por no descender a la segunda división nacional o Liga 2
Ayacucho contra las cuerdas, tras polémica decisión. Foto: Lr/Depor
La Comisión Disciplinaria asombró a todos al declarar como ganador a Comerciantes Unidos con un marcador de 3-0 en el partido ante Ayacucho FC, tras la suspensión definitiva del polémico compromiso por la zona baja de la tabla de posiciones. Asimismo, el club local recibió una multa de 30 UIT, según RPP.
Noticia en desarrollo...