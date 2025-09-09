La selección boliviana dio el golpe y aseguró su presencia en el repechaje al Mundial 2026 luego de imponerse ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, la Verde quedó a un paso de obtener la histórica clasificación a su segunda Copa del Mundo; para ello, tendrán que afrontar un duro camino en la repesca

El equipo comandado por Óscar Villegas tendrá que verse las caras contra los otros 5 representantes de las demás confederaciones en búsqueda de los 2 últimos boletos que ofrece la justa mundialista.

PUEDES VER: FPF inscribirá a Cusco como sede alterna para jugar ante Argentina y Brasil por las Eliminatorias 2030

¿Qué equipos jugarán el repechaje al Mundial 2026?

Con la clasificación de Bolivia, hasta el momento son 2 los equipos que tienen asegurada su presencia en el repechaje para el Mundial 2026. El otro conjunto que jugará esta instancia es Nueva Caledonia, que consiguió su boleto tras perder ante Nueva Zelanda en la final de las Eliminatorias de Oceanía. No se descarta un cruce entre ambas escuadras.

Se espera que en los próximos meses se definen los otros 4 que completaran el cuadro: uno de Asia, otro de África y 2 de Concacaf.

¿Cuándo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Los partidos del repechaje internacional se llevarán a cabo en la fecha FIFA de marzo del próximo año; es decir, entre el lunes 23 y el martes 31 de dicho mes.

¿Cómo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Las seis selecciones que disputarán el repechaje al Mundial 2026 tendrán que afrontan una pequeña ronda eliminatoria (dividida en dos llaves de tres equipos) en territorio mexicano.

"En cada cuadro, los dos países con peor ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal a partido único; el ganador se medirá en la final con el cabeza de serie de la llave, determinado por su mejor ubicación en el ranking. Los vencedores de ambas finales se quedarán con los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026", explicó la cadena internacional ESPN.

Clasificados al Mundial 2026

Hasta el momento, son 17 los países que clasificaron al Mundial 2026. Las últimas en sumarse a esta selecta lista fueron las de Conmebol y Marruecos (primer representante de África).