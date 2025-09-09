HOYSuscripcion LR Focus

Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

Con el histórico triunfo ante la Brasil de Carlo Ancelotti, la selección boliviana dio el golpe en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se metió al repechaje.

La selección boliviana terminó las Eliminatorias con 20 puntos. Foto: AFP
La selección boliviana terminó las Eliminatorias con 20 puntos. Foto: AFP

La selección boliviana dio el golpe y aseguró su presencia en el repechaje al Mundial 2026 luego de imponerse ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, la Verde quedó a un paso de obtener la histórica clasificación a su segunda Copa del Mundo; para ello, tendrán que afrontar un duro camino en la repesca

El equipo comandado por Óscar Villegas tendrá que verse las caras contra los otros 5 representantes de las demás confederaciones en búsqueda de los 2 últimos boletos que ofrece la justa mundialista.

PUEDES VER: FPF inscribirá a Cusco como sede alterna para jugar ante Argentina y Brasil por las Eliminatorias 2030

lr.pe

¿Qué equipos jugarán el repechaje al Mundial 2026?

Con la clasificación de Bolivia, hasta el momento son 2 los equipos que tienen asegurada su presencia en el repechaje para el Mundial 2026. El otro conjunto que jugará esta instancia es Nueva Caledonia, que consiguió su boleto tras perder ante Nueva Zelanda en la final de las Eliminatorias de Oceanía. No se descarta un cruce entre ambas escuadras.

Se espera que en los próximos meses se definen los otros 4 que completaran el cuadro: uno de Asia, otro de África y 2 de Concacaf.

¿Cuándo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Los partidos del repechaje internacional se llevarán a cabo en la fecha FIFA de marzo del próximo año; es decir, entre el lunes 23 y el martes 31 de dicho mes.

¿Cómo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Las seis selecciones que disputarán el repechaje al Mundial 2026 tendrán que afrontan una pequeña ronda eliminatoria (dividida en dos llaves de tres equipos) en territorio mexicano.

"En cada cuadro, los dos países con peor ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal a partido único; el ganador se medirá en la final con el cabeza de serie de la llave, determinado por su mejor ubicación en el ranking. Los vencedores de ambas finales se quedarán con los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026", explicó la cadena internacional ESPN.

PUEDES VER: Fallece Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano, a los 16 años en un accidente de tránsito

lr.pe

Clasificados al Mundial 2026

Hasta el momento, son 17 los países que clasificaron al Mundial 2026. Las últimas en sumarse a esta selecta lista fueron las de Conmebol y Marruecos (primer representante de África).

  • Anfitriones: México, Estados Unidos, Canadá
  • Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia
  • AFC (Asia): Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán y Jordania
  • OFC (Oceanía): Nueva Zelanda
  • CAF (África): Marruecos.
Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Deportes

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura de la Liga 1? Conoce la programación de los partidos tras las Eliminatorias

Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

