Deportes

Confirman fecha del Perú vs Bolivia: ¿por qué el partido amistoso no se jugará en Lima?

La selección peruana, dirigida por Manuel Barreto, enfrentará a Rusia y Chile en noviembre, antes del partido con Bolivia. Se espera una alineación compuesta por jugadores del torneo local y los que están en el extranjero.

Perú jugará contra Bolivia este domingo 21 de diciembre. Foto: archivo GLR
Perú jugará contra Bolivia este domingo 21 de diciembre. Foto: archivo GLR

Se confirmó un amistoso entre Perú y Bolivia. Según el periodista Kevin Pacheco de RPP, la selección dirigida por Manuel Barreto volvería a jugar en diciembre, pensando en el próximo recambio generacional. Está previsto que este encuentro se dispute con jugadores del torneo local.

Este partido se jugará después de la fecha FIFA de noviembre, en la que Perú enfrentará a Rusia y Chile en tierras rusas, el miércoles 12 y el martes 18 de noviembre, respectivamente. No obstante, lo que más llamó la atención fue que se jugará en el estadio Felix Castillo de Chincha.

Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: "Traer una persona que pueda pelearle el puesto"

lr.pe

¿Cuándo jugará Perú contra Bolivia?

larepublica.pe

Según la información, Perú enfrentaría a Bolivia este domingo 21 de diciembre, después de los partidos contra Rusia y Chile, programados para el miércoles 12 y el martes 18 de noviembre, respectivamente.

¿Por qué el Perú vs Bolivia se jugará en el estadio Felix Castillo?

Se eligió este estadio porque, al no tratarse de un amistoso por fecha FIFA, se busca que el partido se dispute con futbolistas del torneo local y extranjeros que estén disponibles. El recinto tiene una capacidad aproximada de 14.000 espectadores y cuenta con modernas instalaciones, incluyendo una pista atlética de ocho carriles, iluminación artificial para partidos nocturnos y tribunas techadas y descubiertas que garantizan comodidad y buena visibilidad para el público.

¿Cuándo jugará la selección peruana?

Perú tendrá que enfrentar dos amistosos por fecha FIFA para seguir preparando sus estrategias. El primero será contra Rusia, este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena, ubicado en la ciudad de San Petersburgo, y se podrá seguir desde las 12.00 p.m. El segundo será contra Chile, el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi, a las 11.00 a.m. Estos serán el segundo y tercer partido dirigidos por la ‘Muñeca’.

Mauro Cantoro le aconseja a Alex Valera no dejar Universitario tras posible fichaje de Ceará y advierte: "Tiene que pensar en su lado económico"

lr.pe

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para enfrentarse a Rusia y Chile?

Se espera que la lista de convocados de la Selección Peruana para los amistosos contra Chile y Rusia, correspondientes a la última fecha FIFA de la temporada, se dé a conocer el próximo fin de semana, es decir, entre el 7 y el 9 de noviembre.

Por otro lado, el Al Wasl de Arabia Saudita no recibió ninguna solicitud por parte de la FPF para contar con Renato Tapia, debido a que el mediocampista aún se encuentra en proceso de recuperación de un desgarro en la pierna derecha.

