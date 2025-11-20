HOYSuscripcion LR Focus

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Los dirigidos por Óscar Villegas, que fueron la sorpresa de las Eliminatorias Sudamericanas, buscan llegar al cuarto Mundial de su historia. Este será su camino en la repesca internacional.

La selección boliviana culminó en el sétimo lugar de las Eliminatorias Conmebol. Foto: AFP
La selección boliviana culminó en el sétimo lugar de las Eliminatorias Conmebol. Foto: AFP

La selección boliviana ya conoce su camino para volver a una Copa del Mundo. El sorteo de los países clasificados al repechaje del Mundial 2026, que se realizó en la sede de la FIFA, determinó que los dirigidos por Óscar Villegas tendrán que enfrentarse a su similar de Surinam en semifinales.

El conjunto altiplánico tendrá que superar a uno de los equipos que fue sorprendió en las Eliminatorias de Concacaf. En caso logren imponerse en su serie, su rival en la final será Irak.

Llaves del repechaje internacional al Mundial 2026. Foto: Twitter/433

Llaves del repechaje internacional al Mundial 2026. Foto: Twitter/433

¿Cuándo juega Bolivia el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje internacional del Mundial tendrá lugar en la primera ventana internacional FIFA del 2026; es decir, se jugará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo.

Rival de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026

Bolivia consiguió su boleto al repechaje del Mundial 2026 luego de quedar en el sétimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. Su contrincante en las semifinales de la repesca será la sorpresiva Surinam, que culminó como uno de los mejores segundos de su confederación.

Surinam busca jugar el primer Mundial de su historia. Foto: Twitter

Surinam busca jugar el primer Mundial de su historia. Foto: Twitter

¿Cómo se juega el repechaje al Mundial 2026?

A diferencia de otras ediciones, en el repechaje al Mundial del 2026 se disputará un mini torneo con rondas de semifinales y finales. Los vencedores de cada llave se quedarán con el boleto al certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

