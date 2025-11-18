¿Cuándo es el sorteo del repechaje para el Mundial 2026? Estas son las selecciones clasificadas

Son varios los países que se encuentran a la expectativa de lo que será el sorteo del repechaje al Mundial 2026. Con la reciente clasificación de Irak en Asia, solo restan conocer los 2 boletos que otorga Concacaf para disputarse los últimos pasajes a la Copa del Mundo. En medio de este panorama, ya se conoce cuándo se realizará el sorteo de este inédito mini torneo clasificatorio.

La selección boliviana, que sorprendió a todos con su clasificación en las Eliminatorias Conmebol, se encuentra a la expectativa de conocer a sus rivales, pues tendrá que empezar esta innovadora competición desde la ronda semifinal.

¿Cuándo es el sorteo del repechaje al Mundial 2026?

La ciudad de Zúrich, sede de la FIFA, acogerá la ceremonia del sorteo del repechaje al Mundial 2026 este jueves 20 de noviembre. El evento empezará a partir de las 7.00 a. m. (hora peruana) y 8.00 a. m. (hora boliviana).

¿Qué selecciones juegan el repechaje al Mundial 2026?

A falta de jugarse la última fecha de las Eliminatorias Concacaf, estos son los 4 países que tienen asegurada su presencia en el repechaje internacional para el Mundial 2026

AFC: Irak (#59)

Irak (#59) CAF: RD Congo (#57)

RD Congo (#57) Conmebol: Bolivia (#76)

Bolivia (#76) OFC: Nueva Caledonia (#150)

Nueva Caledonia (#150) Concacaf: Jamaica (#69) y Panamá (#30) - Por ahora.

¿Cuál es el nuevo formato del repechaje?

A diferencia de otras ediciones, en las que se jugaban series de ida o vuelta o un solo partido, el repechaje intercontinental al Mundial 2026 contará con la participación de seis selecciones. Las naciones participantes tendrán que afrontar una mini torneo (dividido en dos llaves de tres equipos).

En ese sentido, los dos equipos con mejor ranking FIFA avanzarán de manera directa a las finales, mientras que los otros cuatro se verán las caras en semifinales para acceder a la última instancia.

Cronograma del repechaje al Mundial 2026. Foto: Twitter de CNF Zone

¿Cuándo se juega el repechaje al Mundial 2026?

La primera fecha FIFA del 2026 albergará los partidos del repechaje al Mundial 2026; es decir, esta ronda eliminatoria tendrá lugar entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo.

¿Dónde se jugará el repechaje del Mundial 2026?

El repechaje de la próxima Copa del Mundo se llevará a cabo en territorio mexicano. Si bien FIFA todavía no hace el anuncio oficial, se pudo conocer que las sedes serán las ciudades de Nuevo León y Jalisco.