Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: "No me interesa"

Luego de las fuertes palabras del director general de fútbol de la FPF, el experimentado entrenador argentino se mostró mortificado por estas expresiones y considera no volver a hablar más de la selección peruana.

Gareca le responde a Jean Ferrari, tras polémicas declaraciones. Foto: Lr/FPF
Gareca le responde a Jean Ferrari, tras polémicas declaraciones. Foto: Lr/FPF

Las recientes declaraciones de Jean Ferrari sobre Ricardo Gareca y su paso por la selección peruana no pasaron desapercibidas. En una reciente entrevista, el experimentado entrenador argentino hizo referencia a los cuestionamientos que expresó el director general de fútbol de la FPF y no dudó en expresar una respuesta.

En medio de este panorama, el 'Tigre' señaló que esta situación le incomoda, pues su intención no es generar polémicas. En ese sentido, el estratega de 67 años remarcó que está evaluando "no volver a hablar más de la selección peruana".

Ricardo Gareca responde a las críticas de Jean Ferrari

Jean Ferrari utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las declaraciones de Ricardo Gareca, quien resaltó su paso por la Bicolor y defendió su postura sobre el recambio generacional. El técnico ensayó una escueta respuesta sobre los dichos del exadministrador de Universitario.

"Lo último que dijeron ahora son las declaraciones de Ferrari. El no estar de acuerdo... No sé puntualmente lo que dijo, pero no me interesa. Es un momento difícil y esto pensando seriamente no hablar más de la selección. Todo se toma mal y adquiere una dimensión en la que no estoy a gusto con eso. No quiero generar una polémica. Soy el técnico que más dirigió la selección peruana, tengo casi 100 partidos en la historia de Perú, y parece que no puede dar una opinión porque se la toman mal", indicó en el programa Doble Punta.

Ricardo Gareca se plantea no volver a hablar más de la selección peruana

En ese sentido, el exentrenador de la selección de Chile consideró que sus palabras se están tomando a mal; por eso, se está planteando no volver a opinar sobre la Blanquirroja.

"La única intención mía, de acuerdo a los años de experiencia que tiene uno en la selección, es hacer un comentario, pero no con mala intención. Estoy pensando no volver a hablar más (de la selección). Posterior a esto, estoy pensando seriamente solo hablar de mi actualidad o algo que quieran ver. Es algo que sí lo estoy pensando seriamente", agregó.

"En este caso es el inicio de una etapa nueva y, por ahí, hay gente que lo toma mal. Estar al frente de la selección requiere un determinado equilibrio (...). En los 7 años que estuvimos al frente, atendimos a toda prensa, jamás hicimos una crítica de nadie, no me interesó entrar en críticas con el periodismo o colegas; y eso que opinaron de todo sobre nosotros. Sin embargo, nunca hubo una modalidad en Oviedo o Juan Carlos, todos en una misma línea en la que creíamos ser respetuosos, no entrar en polémicas y no responder a nadie. Hoy cualquier cosa puede tomarse como una discusión o polémica. Eso me lleva a mí a pensar que no quiero esto, por la gente y la selección", concluyó.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Ricardo Gareca?

A raíz de los comentarios de Ricardo Gareca sobre la selección peruana y los jugadores que deben formar parte del recambio generacional, el directivo de la FPF publicó una fuerte crítica sobre el DT.

"Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien", dijo en su cuenta de Twitter.

