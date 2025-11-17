HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     
Deportes

Bolivia vs Japón EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

En busca de seguir preparándose para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026, la selección boliviana se medirá ante Japón desde las 5.15 a. m. Revisa los detalles del amistoso.

Bolivia y Japón jugará desde las 5.15 a. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Bolivia y Japón jugará desde las 5.15 a. m. Foto: composición LR/Omar Neyra

Bolivia vs Japón se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 18 de noviembre en un amistoso internacional por la fecha FIFA. El duelo entre bolivianos, quienes se preparan para afrontar el repechaje, y japoneses se jugará desde las 5.15 a. m. (hora peruana) en el New Japan International Stadium. La transmisión estará a cargo de Unitel y Fútbol Canal para algunos países de Sudamérica. Además, podrás verlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

La Verde viene de caer 2-0 ante Corea del Sur. Además, ya conoce qué selecciones pueden ser sus rivales rumbo al Mundial: Nueva Caledonia, algún representante de Concacaf o un equipo de Asia. Por su parte, viene de vencer a Ghana.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

Bolivia vs Japón: ficha del partido

PartidoBolivia vs Japón
¿Cuándo?Martes 18 de noviembre del 2025
¿A qué hora?5.15 a. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Unitel y Fútbol Canal
¿Dónde?New Japan International Stadium

¿A qué hora juega Bolivia vs Japón?

En suelo peruano, el compromiso entre Bolivia vs Japón por amistoso internacional FIFA se disputará desde las 5.15 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.15 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.15 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.15 a. m.

¿En qué canal ver Bolivia vs Japón?

La transmisión del amistoso internacional entre Bolivia y Japón estará a cargo de Fútbol Canal y Unitel. Además, podrás seguirlo online por la cobertura de La República Deportes.

Posibles alineaciones Bolivia vs Japón

  • Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Torrez, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Fernando Nava.
  • Japón: Tomoki Hayakawa; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Junnosuke Suzuki; Ritso Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Takumi Minamino; Ayase Ueda.

Últimos resultados Bolivia vs Japón

Bolivia

  • Corea del Sur 2-0 Bolivia
  • Rusia 3-0 Bolivia
  • Jordania 0-1 Bolivia

Japón

  • Japón 2-0 Ghana
  • Japón 3-2 Brasil
  • Japón 2-2 Paraguay
Notas relacionadas
Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

LEER MÁS
Bolivia vuelve a sumar otra derrota: la Verde no pudo ante Corea del Sur y perdió 2-0 en un amistoso internacional

Bolivia vuelve a sumar otra derrota: la Verde no pudo ante Corea del Sur y perdió 2-0 en un amistoso internacional

LEER MÁS
Con Guillermo Viscarra, Bolivia anuncia su lista de convocados para los amistosos ante Corea del Sur y Japón por fecha FIFA

Con Guillermo Viscarra, Bolivia anuncia su lista de convocados para los amistosos ante Corea del Sur y Japón por fecha FIFA

LEER MÁS
Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

LEER MÁS
Un nuevo peruano en el extranjero: Paolo Fuentes ficha por Atlético Racing de Argentina tras descender con Alianza Universidad

Un nuevo peruano en el extranjero: Paolo Fuentes ficha por Atlético Racing de Argentina tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Ricardo Gareca no se arrepiente de sus decisiones en el repechaje con Australia: "Nos ganaron en buena ley, mala suerte"

Ricardo Gareca no se arrepiente de sus decisiones en el repechaje con Australia: "Nos ganaron en buena ley, mala suerte"

LEER MÁS
Portero de Rusia rompe su silencio y revela que Álex Valera lo 'traumó' con su gol: "Estuve muy triste"

Portero de Rusia rompe su silencio y revela que Álex Valera lo 'traumó' con su gol: "Estuve muy triste"

LEER MÁS
Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: "No me interesa"

Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: "No me interesa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Deportes

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025