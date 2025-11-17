Bolivia vs Japón EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Bolivia vs Japón se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 18 de noviembre en un amistoso internacional por la fecha FIFA. El duelo entre bolivianos, quienes se preparan para afrontar el repechaje, y japoneses se jugará desde las 5.15 a. m. (hora peruana) en el New Japan International Stadium. La transmisión estará a cargo de Unitel y Fútbol Canal para algunos países de Sudamérica. Además, podrás verlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

La Verde viene de caer 2-0 ante Corea del Sur. Además, ya conoce qué selecciones pueden ser sus rivales rumbo al Mundial: Nueva Caledonia, algún representante de Concacaf o un equipo de Asia. Por su parte, viene de vencer a Ghana.

Bolivia vs Japón: ficha del partido

Partido Bolivia vs Japón ¿Cuándo? Martes 18 de noviembre del 2025 ¿A qué hora? 5.15 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Unitel y Fútbol Canal ¿Dónde? New Japan International Stadium

¿A qué hora juega Bolivia vs Japón?

En suelo peruano, el compromiso entre Bolivia vs Japón por amistoso internacional FIFA se disputará desde las 5.15 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 4.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.15 a. m.

Bolivia y Venezuela: 6.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.15 a. m.

¿En qué canal ver Bolivia vs Japón?

La transmisión del amistoso internacional entre Bolivia y Japón estará a cargo de Fútbol Canal y Unitel. Además, podrás seguirlo online por la cobertura de La República Deportes.

Posibles alineaciones Bolivia vs Japón

Bolivia : Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Torrez, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Fernando Nava.

: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Torrez, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Fernando Nava. Japón: Tomoki Hayakawa; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Junnosuke Suzuki; Ritso Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Takumi Minamino; Ayase Ueda.

Últimos resultados Bolivia vs Japón

Bolivia

Corea del Sur 2-0 Bolivia

Rusia 3-0 Bolivia

Jordania 0-1 Bolivia

Japón