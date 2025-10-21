La selección boliviana será la representante de Conmebol en el repechaje al Mundial 2026. Foto: composición LR/ESPN/FBF

El fútbol boliviano afronta un gran momento. Mientras su selección continúa preparándose con miras a lo que será el repechaje del Mundial 2026, sus aficionados se vieron sorprendidos con el anuncio que realizó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su visita a la ciudad de La Paz.

El directivo arribó a territorio altiplánico para formar parte de las celebraciones por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). En dicho evento, el mandamás del 'deporte rey' prometió que "traerá un Mundial" al país sudamericano.

Presidente de la FIFA anuncia que Bolivia será sede de un Mundial

"Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto. Vamos a hablar, a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo y con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando", manifestó ante los medios de comunicación.

A pesar de las palabras que expresó presidente de la FIFA, para elegir la sede de una Copa del Mundo existe un proceso de votación que involucra a todas las naciones afiliadas a la entidad. En ese sentido, los tipos de competiciones que podría albergar el país van desde uno de mayores hasta los de categorías inferiores como sub-17 o sub-20.

"Vamos a empezar a conversar con el presidente electo sobre la posibilidad de organizar una Copa del Mundo de fútbol (...). Vamos a ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia", concluyó.

Bolivia busca clasificar al segundo Mundial de su historia

Si bien Bolivia participó en 3 Mundiales (1930, 1950 y 1994), los dirigidos por Óscar Villegas buscarán clasificar, por méritos propios, a su segunda Copa del Mundo en marzo del 2026. La Verde conocerá en los próximos meses contra qué equipo jugará la repesca continental.