Cabo Verde hace historia al clasificar a su primer Mundial: la increíble hazaña del humilde archipiélago africano

Tras vencer a Eswatini por la última fecha de las eliminatorias africanas, el equipo de los Tiburones Azules dirá presente en el Mundial 2026. Con su clasificación, mandó al repechaje a Camerún.

Cabo Verde será uno de los tres debutantes en este Mundial, junto con Jordania y Uzbekistán. Foto: FIFA
Cabo Verde se convirtió en el 'pasajero' número 22 que abordará el vuelo rumbo a Estados Unidos, México y Canadá para jugar el Mundial 2026. Este lunes 13 de octubre, la selección del humilde archipiélago ubicado sobre el océano Atlántico hizo historia al lograr por primera vez su boleto para una Copa del Mundo.

Con su victoria 3-0 sobre Eswatini (llamada anteriormente Suazilandia), el equipo de los Tiburones Azules aseguró el primer lugar del grupo D de las eliminatorias africanas en la última fecha. El combinado insular superó nada menos que a Camerún en su inolvidable travesía rumbo al certamen estrella de la FIFA.

¿Cómo clasificó Cabo Verde al Mundial 2026?

El camino de Cabo Verde hacia el primer Mundial de su historia arrancó en noviembre del 2023, con un empate 0-0 como local ante Angola. Aunque este resultado habría sido poco alentador para cualquier otra selección, en el caso de los caboverdianos fue el punto de partida de una campaña memorable en la que solo perdió un partido.

Siete victorias, dos empates y una sola derrota frente a Camerún fue el balance del conjunto criollo (como también se le conoce) en el proceso clasificatorio. Con 23 puntos, los dirigidos por Pedro Leitão Brito, Bubista, terminaron cuatro unidades por encima de los Leones Indomables, a los que mandaron al repechaje continental.

La hazaña de este pequeño archipiélago resuena aún más por detalles tan insólitos como poco conocidos de su representativo nacional, como el haber contactado a uno de sus jugadores, Roberto Lopes, a través de la red social LinkedIn, o el haber perdido la clasificación a Brasil 2014 por la alineación indebida de un futbolista.

Cabo Verde solo perdió un partido en las eliminatorias africanas. Foto: AFP

Como nación, Cabo Verde destaca también por algunas peculiaridades. Una de ellas es su condición de país "desterritorializado" debido a que la mayoría de su población vive en el extranjero. Según se calcula, 1,5 millones de caboverdianos están repartidos entre Portugal, Estados Unidos y Francia, cifra muy superior a los 500.000 habitantes que se encuentran en su territorio.

¿Qué países de África ya clasificaron al Mundial 2026?

Además de Cabo Verde, selecciones 'rankeadas' como Marruecos, Túnez y Argelia aseguraron su cupo en el Mundial. La confederación africana todavía tiene disponibles tres boletos directos y uno para el repechaje.

  • Marruecos
  • Túnez
  • Argelia
  • Egipto
  • Ghana
  • Cabo Verde.
