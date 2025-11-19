Sorteo del repechaje al Mundial 2026 EN VIVO: hora y canal para ver a las selecciones clasificadas a la fase previa del torneo FIFA

El sorteo del repechaje al Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre. El evento, que contará con las selecciones clasificadas a la repesca, dará inicio a las 7.00 a. m. (hora peruana) y se celebrará en Suiza, sede principal de la FIFA. La transmisión del inédito torneo previo a la Copa del Mundo estará a cargo de DSports y su plataforma DGO, así como también podrás seguirlo por el canal de YouTube de FIFA. Asimismo, La República Deportes te llevará la cobertura completa ONLINE GRATIS con el minuto a minuto.

Las Eliminatorias en todo el mundo han llegado a su epílogo. Un total de 42 selecciones definieron su presencia para el Mundial 2026 con partidos frenéticos de principio a fin. Sin embargo, aún falta conocer a los 6 equipos restantes que no consiguieron un boleto directo y tendrán que acceder a la gran fiesta del fútbol por medio del repechaje.

Sorteo del repechaje al Mundial 2026: ficha del evento

Evento Sorteo repechaje al Mundial 2026 ¿Cuándo? Jueves 20 de noviembre del 2025 ¿A qué hora? 7.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DGO y YouTube de la FIFA ¿Dónde? Suiza

¿A qué hora es el sorteo del repechaje al Mundial 2026?

En territorio peruano, el sorteo del repechaje al Mundial 2026 se celebrará a partir de las 7.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 a. m.

¿En qué canal ver el sorteo del repechaje al Mundial 2026?

La transmisión del sorteo del repechaje al Mundial 2026 estará a cargo de DSports para varios países de Sudamérica. Además, podrás disfrutarlo por su plataforma DGO.

¿Cómo ver online el sorteo del repechaje al Mundial 2026?

Si deseas ver el sorteo del repechaje al Mundial 2026 ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará todas las incidencias de la ceremonia.

Lista de selecciones clasificadas al repechaje intercontinental

En total, seis selecciones afrontarán el repechaje internacional por un cupo a la Copa del Mundo 2026. De este grupo, cuatro jugarán la semifinal: Nueva Caledonia, Bolivia, Jamaica y Surinam. Además, dos clasificaron directamente a la final por su posición en el ranking FIFA: Irak y Congo.

Es importante mencionar que estos duelos se llevará a cabo el próximo año, concretamente entre el 23 y 31 de marzo. Además, se jugará en ciudades neutrales: Monterrey y Guadalajara.

Irak (AFC)

República Democrática del Congo (CAF)

Bolivia (CONMEBOL)

Nueva Caledonia (OFC)

Jamaica (CONCACAF 1)

Surinam (CONCACAF 2)

Lista de selecciones clasificadas al repechaje europeo

En cuanto al repechaje europeo, se jugará de la siguiente manera: las 12 selecciones que fueron segundas en las Eliminatorias UEFA se enfrentarán a las 4 escuadras de la Nations League. En total, los 16 equipos se repartirán en cuatro bombos, quienes jugarán semifinales y final a un único partido.

En lo que corresponde al calendario, las semifinales se disputarán el próximo 26 de marzo. Por su parte, las finales se llevarán a cabo el 31 del mismo mes.

Bombo 1

Italia

Dinamarca

Turquía

Ucrania

Bombo 2

Polonia

Gales

Chequia

Eslovaquia

Bombo 3

Irlanda

Albania

Bosnia y Herzegovina

Kosovo

Bombo 4