Perú vs Chile EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal TV para ver el amistoso internacional por fecha FIFA

Perú vs Chile volverán a enfrentarse después de un mes por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025. Foto: composición LR/Omar Neyra

Las selecciones de Perú vs Chile en vivo juegan hoy, martes 18 de noviembre, por uno de los amistosos internacionales de fecha FIFA 2025. Esta nueva edición del clásico tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Sochi, a partir de las 12.00 p. m. (hora local) y 2.00 p. m. (hora chilena), y la transmisión estará a cargo América TV y ATV en señal abierta. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Tal como lo reconocieron los entrenadores Manuel Barreto y Nicolás Córdova, ambos equipos afrontan un proceso de recambio generacional y buscarán probar algunos futbolistas con miras a lo que será el próximo proceso clasificatorio. Cabe resaltar que hace un mes se enfrentaron en Santiago, en un cotejo que terminó con 2-1 a favor de la Roja.

Perú y Chile no lograron clasificar al Mundial 2026. Foto: EFE

¿A qué hora juega Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú vs Chile por fecha FIFA está programado para jugarse este martes 18 de noviembre a partir de las 12.00 p. m. (hora local) y 2.00 p. m. (hora chilena).

Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 2.00 p.m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Chile?

Los canales de TV para ver el Perú - Chile serán América TV (canal 4 y 704 en HD) y ATV (canal 9 y 709 en HD) a través de la señal abierta. Por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) se encargará de la transmisión en cable.

¿Cómo ver Perú vs Chile ONLINE?

En territorio chileno, podrás ver este amistoso Perú vs Chile a través de la plataforma de streaming Disney Plus o desde el aplicativo MiCHV. En suelo peruano, tendrás la narración minuto a minuto en la página web de América Deportes y ATV.

Alineaciones Perú vs Chile

Estos serían los equipos titulares de Perú y Chile para el partido amistoso de hoy en Sochi

Perú: Diego Romero, Matías Lazo, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López, Martín Távara (Jesús Castillo), Erick Noriega, César Inga, Piero Quispe, Maxloren Castro y Álex Valera.

Diego Romero, Matías Lazo, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López, Martín Távara (Jesús Castillo), Erick Noriega, César Inga, Piero Quispe, Maxloren Castro y Álex Valera. Chile: Sebastián Mella; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Garguez, Matías Sepúlveda; Ignacio Saavedra, Lautaro Millán, Agustín Arce; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.

Pronósticos de apuestas Perú vs Chile

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Perú vs Chile. El favoritismo está con el equipo sureño.

Betsson: gana Perú (3,70), empate (3,20), gana Chile (2,02)

Betano: gana Perú (3,95), empate (3,45), gana Chile (2,07)

Bet365: gana Perú (3,60), empate (3,40), gana Chile (1,95)

1XBet: gana Perú (4,06), empate (3,32), gana Chile (2,12)

Coolbet: gana Perú (4,00), empate (3,25), gana Chile (2,00)

Doradobet: gana Perú (4,00), empate (3,10), gana Chile (1,96).

Perú vs Chile: historial reciente

La selección peruana no logra un triunfo ante su clásico rival desde hace más de 4 años. Así quedaron los últimos 5 clásicos.