Alianza Lima ya empieza a planificar lo que será la próxima temporada. A pesar de contar con delanteros de la talla de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en el plantel, en tienda blanquiazul tienen como principal objetivo contratar un '9' con miras a lo que será la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026; por ello, pusieron la mira en un viejo conocido: Adrián 'Rocky' Balboa.

El artillero de 31 años, que milita en el Racing Club de Gustavo Costas, es uno de los goleadores de la Academia (7 anotaciones y 1 asistencia); además, viene de alcanzar las semifinales de la Conmebol Libertadores 2025.

Alianza Lima busca el regreso de Adrián 'Rocky' Balboa

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, Alianza Lima buscará el préstamo del popular 'Rocky' Balboa; incluso, el reconocido comunicador indicó que ya existe una oferta de los victorianos.

"Alianza Lima pretende a Adrián Balboa: hay oferta de préstamo por un año con cargo y con opción de compra por el delantero de Racing", reveló en sus redes sociales.

Adrián Balboa tuvo su primera etapa en Alianza Lima en el 2019. Foto: Difusión

¿Cómo le fue a Adrián Balboa en Alianza Lima?

Adrián Balboa tuvo un breve paso por Alianza Lima entre el 2019 y mediados del 2020. En su primera etapa con los íntimos disputó 26 partidos oficiales, en los que anotó en 5 ocasiones y registró 2 asistencias. Hace algunos meses, el futbolista charrúa reconoció que le gustaría tener su revancha en la institución.

"Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Yo estuve un año. En realidad, jugué los primeros 6 meses porque después jugué cuatro partidos y vino la pandemia. No jugué más. Lo tengo en dos etapas divididas. El primer semestre fue muy bueno. Ganamos el Clausura y después perdimos la final (...). La verdad que me gustaría volver un día para irme de otra manera porque siento que me lo merezco", manifestó en diálogo con programa 'Mano a mano'.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Clausura este domingo 23 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), frente a UTC de Cajamarca. El equipo comandado por Néstor Gorosito buscará un triunfo en Matute que le permita llegar de la mejor manera a los playoffs para ser Perú 2 en la Copa Libertadores.