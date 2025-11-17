HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Deportes

Alianza Lima definió a su flamante '9' para el 2026: íntimos ofertaron por Adrián 'Rocky' Balboa de Racing

El goleador uruguayo, que tuvo un breve paso por Alianza Lima, es uno de los objetivos de los blanquiazules para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Adrián Balboa disputó la Copa Libertadores 2025 con Racing de Argentina. Foto: composición LR/Diario Olé/Alianza Lima
Adrián Balboa disputó la Copa Libertadores 2025 con Racing de Argentina. Foto: composición LR/Diario Olé/Alianza Lima

Alianza Lima ya empieza a planificar lo que será la próxima temporada. A pesar de contar con delanteros de la talla de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en el plantel, en tienda blanquiazul tienen como principal objetivo contratar un '9' con miras a lo que será la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026; por ello, pusieron la mira en un viejo conocido: Adrián 'Rocky' Balboa.

El artillero de 31 años, que milita en el Racing Club de Gustavo Costas, es uno de los goleadores de la Academia (7 anotaciones y 1 asistencia); además, viene de alcanzar las semifinales de la Conmebol Libertadores 2025.

PUEDES VER: Un nuevo peruano en el extranjero: Paolo Fuentes ficha por Atlético Racing de Argentina tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

Alianza Lima busca el regreso de Adrián 'Rocky' Balboa

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, Alianza Lima buscará el préstamo del popular 'Rocky' Balboa; incluso, el reconocido comunicador indicó que ya existe una oferta de los victorianos.

"Alianza Lima pretende a Adrián Balboa: hay oferta de préstamo por un año con cargo y con opción de compra por el delantero de Racing", reveló en sus redes sociales.

Adrián Balboa tuvo su primera etapa en Alianza Lima en el 2019. Foto: Difusión

Adrián Balboa tuvo su primera etapa en Alianza Lima en el 2019. Foto: Difusión

PUEDES VER: Juan Roman Riquelme revela que Paolo Guerrero pudo llegar a Boca Juniors: 'Yo pregunté por él'

lr.pe

¿Cómo le fue a Adrián Balboa en Alianza Lima?

Adrián Balboa tuvo un breve paso por Alianza Lima entre el 2019 y mediados del 2020. En su primera etapa con los íntimos disputó 26 partidos oficiales, en los que anotó en 5 ocasiones y registró 2 asistencias. Hace algunos meses, el futbolista charrúa reconoció que le gustaría tener su revancha en la institución.

"Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Yo estuve un año. En realidad, jugué los primeros 6 meses porque después jugué cuatro partidos y vino la pandemia. No jugué más. Lo tengo en dos etapas divididas. El primer semestre fue muy bueno. Ganamos el Clausura y después perdimos la final (...). La verdad que me gustaría volver un día para irme de otra manera porque siento que me lo merezco", manifestó en diálogo con programa 'Mano a mano'.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Clausura este domingo 23 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), frente a UTC de Cajamarca. El equipo comandado por Néstor Gorosito buscará un triunfo en Matute que le permita llegar de la mejor manera a los playoffs para ser Perú 2 en la Copa Libertadores.

Notas relacionadas
Directivos de Alianza Lima habrían viajado a Argentina para analizar a 'Wanchope' Ábila de cara al 2026: "Es una opción"

Directivos de Alianza Lima habrían viajado a Argentina para analizar a 'Wanchope' Ábila de cara al 2026: "Es una opción"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Jorge Fossati critica decisiones polémicas del VAR y recuerda: “Con Alianza nos pasó lo mismo”

Jorge Fossati critica decisiones polémicas del VAR y recuerda: “Con Alianza nos pasó lo mismo”

LEER MÁS
Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

LEER MÁS
Un nuevo peruano en el extranjero: Paolo Fuentes ficha por Atlético Racing de Argentina tras descender con Alianza Universidad

Un nuevo peruano en el extranjero: Paolo Fuentes ficha por Atlético Racing de Argentina tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

LEER MÁS
Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: "No me interesa"

Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: "No me interesa"

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: la renovada formación con Fabio Gruber y Piero Quispe para el amistoso ante la Roja

Alineaciones Perú - Chile: la renovada formación con Fabio Gruber y Piero Quispe para el amistoso ante la Roja

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Deportes

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025