Fútbol Peruano

Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: blanquiazules van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

El conjunto blanquiazul ya piensa en los fichajes para la próxima temporada y el primer refuerzo sería para la zona ofensiva. Un atacante, que ya jugó en Alianza Lima, volvería al fútbol peruano.

'Rocky' Balboa llegó a Alianza Lima en el 2019. Foto: composición LR/X
A pesar de que aún culmina la temporada, Alianza Lima ya piensa en lo que será su equipo para el 2026. Algunos jugadores tendrán que salir por su bajo rendimiento, mientras que otros llegarán para aportar con su experiencia y talento. Una de las zonas que los blanquiazules reforzarían para la próxima temporada es la ofensiva y ya tendrían un nombre apuntado. Se trata de Adrián Balboa. El popular 'Rocky', que ya tuvo un paso por el elenco íntimo, sería la primera opción para ser el '9' de Alianza.

Como se recuerda, Balboa estuvo en la institución victoriana en el 2019 y parte del 2020. Ahora, cinco años después, podría pegar la vuelta y convertirse en el delantero que le compita un puesto a Hernán Barcos o Paolo Guerrero, quienes podrían vivir sus últimos meses como jugadores de Alianza.

PUEDES VER: Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: Es un impresentable

lr.pe

Alianza Lima inició contactos para fichar a Adrián Balboa al 2026

La información la brindó el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa 'Mano a mano'. El comunicador aseguró que Alianza Lima ya se contactó con el entorno del futbolista. Sin embargo, un gran obstáculo sería el tiempo de contrato que tiene Balboa con Racing de Argentina, su actual equipo.

"Desde Alianza se han comunicado con el entorno de Adrián Balboa para un posible regreso. Él ha manifestado que le gustaría volver en algún momento. El principal impedimento es que aún tiene dos años de contrato con Racing. En Alianza piensan en 'Rocky' como una opción para la próxima temporada", contó.

PUEDES VER: Franco Navarro lanza advertencia a Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: Ya es el momento de sentarnos

lr.pe

'Rocky' Balboa sueña con volver a Alianza Lima

En una reciente entrevista, Adrián Balboa aseguró que le gustaría regresar a Alianza Lima porque considera que su salida no fue la mejor en su momento. Además, se animó a explicar que su partido se dio por decisión de Mario Salas, DT de aquel entonces.

"Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Yo estuve un año. En realidad, jugué los primeros 6 meses porque después jugué cuatro partidos y vino la pandemia. No jugué más. Lo tengo en dos etapas divididas. El primer semestre fue muy bueno. Ganamos el Clausura y después perdimos la final. Juliaca es muy difícil y era la primera vez que se jugaba con VAR en Perú. Para mí, hubo cosas que no estuvieron bien. Nos dolió mucho perder esa final", declaró.

"Después viene la segunda etapa, donde juego 5 partidos, dos por Libertadores y después no volví a jugar. De esta etapa no me siento partícipe. La verdad que me gustaría volver un día para irme de otra manera porque siento que me lo merezco", añadió.

