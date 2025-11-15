HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

Con la consagración de Universitario en el Torneo Clausura, las Leonas tendrán que volver a enfrentarse a Alianza Lima para definir al campeón de la Liga Femenina 2025.

Alianza Lima y Universitario fueron los mejores equipos de la fase regular de la Liga Femenina 2025. Foto: Liga Femenina
Universitario de Deportes y Alianza Lima nos regalaron una definición de infarto. Luego de imponerse por penales en Matute, las Leonas se consagraron en el Torneo Clausura y, por ende, aseguraron su presencia en la gran final de la Liga Femenina 2025, donde volverán a verse las caras contra las blanquiazules en partidos de ida y vuelta.

El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de un partidazo lleno de emociones. Cuando todo indicaba que las merengues lograrían llevarse el triunfo gracias al tanto de la colombiana Karen Páez, Sashenka Porras anotó un gol de cabeza al último minuto para forzar la definición por penales; en dicha instancia, la U se impuso 4-2.

Universitario también clasificó a la Copa Libertadores Femenina 2026. Foto: Twitter/Universitario

¿Cuándo se jugará la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima (ganador del Torneo Apertura) y Universitario de Deportes (ganador del Torneo Clausura) tendrán algunas semanas para prepararse de la mejor manera con miras a la definición del título nacional.

De acuerdo a la información brindada durante la transmisión de América TV, las finales de la Liga Femenina tendrán lugar en el mes de diciembre debido a la pausa por la fecha FIFA. La ida será el domingo 7 de diciembre, mientras que la revancha tendrá lugar el sábado 13.

¿En qué canal ver la final Alianza Lima vs Universitario femenino?

Los duelos entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina 2025 será transmitido en directo por América TV y Movistar Deportes. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante las plataformas América TVGO y Movistar Play.

¿A qué hora jugarán Alianza Lima y Universitario las finales de la Liga Femenina?

A falta de confirmación, se espera que el horario para ambas finales de la Liga Femenina sea alrededor de las 3.00 p. m. (hora peruana).

