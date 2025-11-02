HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

El lateral de 22 años es uno de los objetivos de Alianza Lima para la siguiente temporada. D'Alessandro Montenegro ya ha manifestado su interés de vestir la blanquiazul.

D'Alessandro Montenegro juega actuamente en ADT. Foto: captura de Instagram/D'Alessandro Montenegro
A falta de dos jornadas para el final del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima ya comenzó a moverse en busca de sus próximos refuerzos para la siguiente temporada, donde no solo jugarán la Liga 1, sino también la Copa Libertadores (aún falta definirse desde qué fase). Uno de los jugadores que podría llegar a la victoria sería D'Alessandro Montenegro, actual futbolista de ADT de Tarma.

De acuerdo al periodista Marcelo Merizalde, de Movistar, el lateral derecho peruano es del gusto en Alianza Lima y recibirá una oferta cuando finalice la presente temporada.

Alianza Lima va por D'Alessandro Montenegro como refuerzo para el 2026

"Alianza Lima materializará su interés por D' Alessandro Montenegro una vez culminado el torneo. El lateral de 22 años es uno de los objetivos para el 2026", escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.

Montenegro fue uno de los últimos convocados en la selección peruana por el técnico interino Manuel Barreto para el amistoso contra Chile en Santiago. El zaguero nacional venía siendo esparring en el cuadro incaico y finalmente entró en la nómina por primera vez, aunque no tuvo minutos.

¿Cómo le ha ido a D'Alessandro Montenegro en ADT este 2025?

El futbolista nacional ha jugado 29 partidos en lo que va de la temporada: 17 por el Torneo Apertura, uno por la Copa Sudamericana y 11 por el Clausura. De esos encuentros, ha anotado 2 goles y ha brindado 4 asistencias.

¿En qué clubes ha jugado D'Alessandro Montenegro?

Montenegro solo ha pasado por dos clubes en el fútbol peruano. En ambos clubes jugó en la reserva y también en el primer equipo.

  • Llacuabamba
  • ADT
