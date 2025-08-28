HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Fútbol Peruano

'Rocky' Balboa no se olvida de Alianza Lima y sueña con su revancha tras perder final en 2019: "Me lo merezco"

El actual delantero de Racing de Argentina, conjunto que acaba de clasificar a cuartos de la Copa Libertadores 2025, señaló que le encantaría regresar a Alianza Lima para mostrar una mejor versión.

Adrián Balboa señaló que dejó Alianza Lima por decisión de Mario Salas. Foto: composición LR/captura de Mano a Mano
Adrián Balboa señaló que dejó Alianza Lima por decisión de Mario Salas. Foto: composición LR/captura de Mano a Mano

Han pasado 5 años desde que Adrián Balboa dejó Alianza Lima. El popular 'Rocky' llegó al conjunto blanquiazul con la responsabilidad de ser el goleador de la temporada. A pesar de que tuvo un buen inicio, su salida no fue la mejor y terminó marchándose a las categorías inferiores del fútbol español. Hoy en día, con 31 años de edad, el argentino milita en el Racing de Argentina, conjunto que acaba de meterse a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Balboa busca ganarse un puesto en el conjunto de Avellaneda, pero no olvida su etapa en La Victoria.

En una reciente entrevista, 'Rocky' admitió que sueña con regresar algún día a Alianza Lima para cobrarse su revancha. En principio, acepta que no tuvo su mejor cierre en el club, pero considera que ahora está en un mejor nivel para romperla con la camiseta íntima.

PUEDES VER: Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: Algo debe saber

lr.pe

'Rocky' Balboa sueña con tener su revancha en Alianza Lima

En conversación para el programa 'Mano a mano', Adrián Balboa analizó lo que fue su estadía en Alianza Lima. Bajo su punto de vista, su paso puede dividirse en dos fases. Una en la que ganan el Clausura y pierden la final ante Binacional. La otra en la que solo pocos partidos por la pandemia.

"Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Yo estuve un año. En realidad, jugué los primeros 6 meses porque después jugué cuatro partidos y vino la pandemia. No jugué más. Lo tengo en dos etapas divididas. El primer semestre fue muy bueno. Ganamos el Clausura y después perdimos la final. Juliaca es muy difícil y era la primera vez que se jugaba con VAR en Perú. Para mí, hubo cosas que no estuvieron bien. Nos dolió mucho perder esa final", declaró.

"Después viene la segunda etapa, donde juego 5 partidos, dos por Libertadores y después no volví a jugar. De esta etapa no me siento partícipe. La verdad que me gustaría volver un día para irme de otra manera porque siento que me lo merezco", añadió.

PUEDES VER: ¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

lr.pe

'Rocky' Balboa explica por qué dejo Alianza Lima

En otro momento de la charla, el atacante de 31 años explicó los motivos de su salida de Alianza Lima. Según contó, Mario Salas, entrenador de aquel entonces, quería fichar a un delantero extranjero y él era el único que podía salir para dejar libre el cupo de extranjero.

"En diciembre del 2019, Alianza se comunicó conmigo para comprar mi pase, porque yo estaba a préstamo de Belgrano. Luego llegó la pandemia, contrataron a Mario Salas y él me dijo que quería traer a un delantero extranjero. Como Federico Rodríguez y Zúñiga no podían quedar libres por reglamento FIFA durante la pandemia, Salas decidió que yo me fuera para traer al 'Pato' Rubio", comentó.

Notas relacionadas
¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

LEER MÁS
Néstor Gorosito reveló que le puso un plazo a Alianza Lima para definir su futuro en el club: "Les dije que..."

Néstor Gorosito reveló que le puso un plazo a Alianza Lima para definir su futuro en el club: "Les dije que..."

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

LEER MÁS
‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Fútbol Peruano

¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

Néstor Gorosito reveló que le puso un plazo a Alianza Lima para definir su futuro en el club: "Les dije que..."

Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota