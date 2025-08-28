Han pasado 5 años desde que Adrián Balboa dejó Alianza Lima. El popular 'Rocky' llegó al conjunto blanquiazul con la responsabilidad de ser el goleador de la temporada. A pesar de que tuvo un buen inicio, su salida no fue la mejor y terminó marchándose a las categorías inferiores del fútbol español. Hoy en día, con 31 años de edad, el argentino milita en el Racing de Argentina, conjunto que acaba de meterse a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Balboa busca ganarse un puesto en el conjunto de Avellaneda, pero no olvida su etapa en La Victoria.

En una reciente entrevista, 'Rocky' admitió que sueña con regresar algún día a Alianza Lima para cobrarse su revancha. En principio, acepta que no tuvo su mejor cierre en el club, pero considera que ahora está en un mejor nivel para romperla con la camiseta íntima.

'Rocky' Balboa sueña con tener su revancha en Alianza Lima

En conversación para el programa 'Mano a mano', Adrián Balboa analizó lo que fue su estadía en Alianza Lima. Bajo su punto de vista, su paso puede dividirse en dos fases. Una en la que ganan el Clausura y pierden la final ante Binacional. La otra en la que solo pocos partidos por la pandemia.

"Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Yo estuve un año. En realidad, jugué los primeros 6 meses porque después jugué cuatro partidos y vino la pandemia. No jugué más. Lo tengo en dos etapas divididas. El primer semestre fue muy bueno. Ganamos el Clausura y después perdimos la final. Juliaca es muy difícil y era la primera vez que se jugaba con VAR en Perú. Para mí, hubo cosas que no estuvieron bien. Nos dolió mucho perder esa final", declaró.

"Después viene la segunda etapa, donde juego 5 partidos, dos por Libertadores y después no volví a jugar. De esta etapa no me siento partícipe. La verdad que me gustaría volver un día para irme de otra manera porque siento que me lo merezco", añadió.

'Rocky' Balboa explica por qué dejo Alianza Lima

En otro momento de la charla, el atacante de 31 años explicó los motivos de su salida de Alianza Lima. Según contó, Mario Salas, entrenador de aquel entonces, quería fichar a un delantero extranjero y él era el único que podía salir para dejar libre el cupo de extranjero.

"En diciembre del 2019, Alianza se comunicó conmigo para comprar mi pase, porque yo estaba a préstamo de Belgrano. Luego llegó la pandemia, contrataron a Mario Salas y él me dijo que quería traer a un delantero extranjero. Como Federico Rodríguez y Zúñiga no podían quedar libres por reglamento FIFA durante la pandemia, Salas decidió que yo me fuera para traer al 'Pato' Rubio", comentó.