Flamengo vs Palmeiras es una de las rivalidades más importantes del continente. Foto: Conmebol

Flamengo vs Palmeiras es una de las rivalidades más importantes del continente. Foto: Conmebol

La final de la Copa Libertadores 2025 ya tiene a sus protagonistas. Luego de una épica remontada contra LDU de Quito, Palmeiras aseguró su presencia en el partido por el título frente al poderoso Flamengo. Los gigantes brasileños, que volverán a verse las caras en una definición después de 4 años, cuentan los días para el decisivo enfrentamiento que sostendrán en el Estadio Monumental de Lima.

Dicho compromiso vuelve a reflejar la supremacía de los clubes de Brasil en los torneos Conmebol, pues esta será la tercera final consecutiva entre escuadras del país de la zamba.

Flamengo y Palmeiras cuentan con varias figuras de renombre en sus planteles. Foto: Conmebol.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

Lima será la ciudad encargada de albergar la final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo y Palmeiras se verán las caras en el Monumental el próximo sábado 29 de noviembre. Se espera que en los próximos días se confirme el horario.

Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores

La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Telefe (señal abierta).

Argentina: Fox Sports, Telefe, Disney Plus

Bolivia: ESPN, Disney Plus

Brasil: ESPN

Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Disney Plus

Colombia: ESPN, Disney Plus

Ecuador: ESPN, Disney Plus

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN, Disney Plus

Perú: ESPN, Disney Plus

Uruguay: ESPN, Disney Plus

Venezuela: ESPN, Disney Plus.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores?

Desde el 2019, Conmebol determinó que las finales de la Copa Libertadores serán a partido único en un estadio neutral. Para la edición 2025 se designó al Estadio Monumental de Ate (Lima).