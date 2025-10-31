HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Flamengo vs Palmeiras: ¿cuándo se jugará la final de Copa Libertadores 2025 en Lima?

Flamengo busca cobrarse la revancha ante Palmeiras después de 4 años. Los gigantes brasileños cuentan los días para enfrentarse en Lima por la final de la Copa Libertadores 2025.

Flamengo vs Palmeiras es una de las rivalidades más importantes del continente. Foto: Conmebol
Flamengo vs Palmeiras es una de las rivalidades más importantes del continente. Foto: Conmebol

La final de la Copa Libertadores 2025 ya tiene a sus protagonistas. Luego de una épica remontada contra LDU de Quito, Palmeiras aseguró su presencia en el partido por el título frente al poderoso Flamengo. Los gigantes brasileños, que volverán a verse las caras en una definición después de 4 años, cuentan los días para el decisivo enfrentamiento que sostendrán en el Estadio Monumental de Lima.

Dicho compromiso vuelve a reflejar la supremacía de los clubes de Brasil en los torneos Conmebol, pues esta será la tercera final consecutiva entre escuadras del país de la zamba.

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe
Flamengo y Palmeiras cuentan con varias figuras de renombre en sus planteles. Foto: Conmebol.

Flamengo y Palmeiras cuentan con varias figuras de renombre en sus planteles. Foto: Conmebol.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

Lima será la ciudad encargada de albergar la final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo y Palmeiras se verán las caras en el Monumental el próximo sábado 29 de noviembre. Se espera que en los próximos días se confirme el horario.

Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores

La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Telefe (señal abierta).

  • Argentina: Fox Sports, Telefe, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: ESPN
  • Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Disney Plus
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • México: Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus.

PUEDES VER: Manuel Barreto busca un '9' en Israel: las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

lr.pe

¿Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores?

Desde el 2019, Conmebol determinó que las finales de la Copa Libertadores serán a partido único en un estadio neutral. Para la edición 2025 se designó al Estadio Monumental de Ate (Lima).

Notas relacionadas
Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

LEER MÁS
TikTok organiza concurso en Perú, Argentina y Brasil para asistir a la final de la Libertadores: ¿cómo participar y ganar mil dólares?

TikTok organiza concurso en Perú, Argentina y Brasil para asistir a la final de la Libertadores: ¿cómo participar y ganar mil dólares?

LEER MÁS
Conmebol y su cálida bienvenida a Alianza Lima para el 2026: "Un clásico de la Copa Libertadores"

Conmebol y su cálida bienvenida a Alianza Lima para el 2026: "Un clásico de la Copa Libertadores"

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

LEER MÁS
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: "Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo"

Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: "Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo"

LEER MÁS
Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

LEER MÁS
Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

LEER MÁS
Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Deportes

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Palmeiras vs LDU EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

¿A qué hora juegan Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver la Copa Sudamericana 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025