En una reciente entrevista para el programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el invitado fue el mítico exjugador argentino y actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Durante la conversación se tocaron diversos temas y, en un momento, se le consultó si Paolo Guerrero pudo haber llegado al cuadro Xeneize.

Riquelme respondió que el actual jugador de Alianza Lima sí estuvo cerca de jugar en La Bombonera e incluso él mismo preguntó por su situación. Sin embargo, explicó que, debido a los problemas de rodilla que presentaba Guerrero, la operación finalmente no se concretó.

PUEDES VER: Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

¿Qué dijo Juan Roman Riquelme sobre Paolo Guerrero?

En sus palabras, señaló que cuando llegó al club como dirigente, se puso en contacto con Guerrero, incluso señaló que preguntó por Jefferson Farfán, pero que cuando mandaron a un doctor para ver al 'Depredador' no dio resultados positivos.

"Yo pregunté por él, (entre risas) pregunté por usted (Farfán), pero Paolo estaba con un tema de lesión en ese momento. Mandamos al doctor, que es experto en lesiones de rodilla, lo miró, pero bueno. Yo creo que ha nacido para jugar acá; Paolo, yo creo que lo hubiera hecho muy bien, pero no se pudo", fueron las palabras de Riquelme.

¿Paolo Guerrero pudo llegar Boca Juniors?

Como se recuerda, en una entrevista para ESPN tras su salida de Racing, Guerrero habló sobre este fichaje, que podría haber significado un capítulo más en su carrera futbolística.

"Las conversaciones venían de hace tiempo, ya tenía todo hablado. No fue una decisión de un momento para el otro. Me faltó tiempo y confianza para adaptarme al fútbol argentino. Comparando, en Brasil se deja jugar más porque hay más espacios, acá en Argentina hay menos y es más friccionado. Mi rodilla está impecable, estoy para jugar. Estoy analizando propuestas, yo quiero jugar y para eso trabajo", fueron sus palabras.