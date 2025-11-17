La selección peruana contará con un nuevo futbolista en el extranjero. Se trata de Paolo Fuentes, defensor de 29 años, que representó los colores de Alianza Universidad en este 2025. Su temporada no terminó de la mejor manera, ya que perdió la categoría con el conjunto que dirige Roberto Mosquera. A pesar de este traspié, Fuentes llamó la atención en el fútbol argentino y sorprendió al fichar por el Club Atlético Racing de Córdoba.

Paolo Fuentes cuenta con amplia experiencia en el balompié peruano. Se formó en las canteras de FBC Melgar de Arequipa, conjunto en el cual debutó en primera división. También pasó por clubes como Cienciano, Sport Boys y ADT de Tarma.

Paolo Fuentes ficha por Atlético Racing tras descender con Alianza Universidad

La información sobre esta inesperada transferencia fue adelantada por el periodista Gustavo Peralta. A través de sus redes sociales, informó que Paolo Fuentes jugará en la Primera Nacional, es decir, en la segunda división de Argentina.

"El defensor nacional Paolo Fuentes es nuevo jugador del Club Atlético Racing de Córdoba, equipo que juega actualmente en la primera nacional del fútbol argentino", escribió en su cuenta de X.

Es preciso indicar que Paolo Fuentes será el sexto peruano que llega al fútbol argentino. Luis Advíncula, Bryan Reyna, Diego Romero, Juan Pablo Goicochea y Juan Yangali son los compatriotas que ya militan en dicho balompié.

¿Cuál es el actual valor de Paolo Fuentes, nuevo fichaje de Atlético Racing?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Paolo Fuentes tiene un valor en el mercado de 350.000 euros.