Fútbol Peruano

Directivos de Alianza Lima habrían viajado a Argentina para analizar a 'Wanchope' Ábila de cara al 2026: "Es una opción"

En las últimas horas, se conoció que los altos mandos de Alianza Lima asistieron al partido entre Huracán vs Newell's Old Boys para observar algunas alternativas para el equipo blanquiazul.

Wanchope Ábila tiene 36 años. Foto: composición LR/Diario Olé
Wanchope Ábila tiene 36 años. Foto: composición LR/Diario Olé

Alianza Lima ya planifica lo que será su temporada 2026. Por el momento, el principal objetivo para la siguiente campaña es el tema de los refuerzos para el plano nacional y el roce internacional. En este sentido, la directiva blanquiazul, comandada por Franco Navarro, viajó a Argentina para analizar algunas opciones de ese mercado. Una de las misiones es repatriar a Luis Advíncula, quien no cuenta con minutos en Boca Juniors. Sin embargo, no sería el único, ya que también le habrían puesto la mira a 'Wanchope' Ábila.

El delantero de 36 años sería una alternativa para al ofensiva de cara al 2026. Actualmente, milita en Huracán y tiene una amplia experiencia en el fútbol sudamericano. Navarro y su equipo de trabajo lo tendrían en carpeta junto con otras opciones.

PUEDES VER: Jorge Fossati critica decisiones polémicas del VAR y recuerda: con Alianza nos pasó lo mismo

lr.pe

Alianza Lima estaría interesado en 'Wanchope' Ábila para el 2026

La información alrededor de la presunta relación entre Alianza Lima y Ábila la adelantó el periodista José Varela. El comunicador aseguró que los dirigentes íntimos asistieron al partido entre Huracán y Newell's para observarlo y analizar a otros futbolistas.

"Conversamos con un colega de Argentina y estábamos tratando de descifrar qué podía pasar. Uno fue lo de Advíncula y en las últimas horas hemos averiguado que 'Wanchope' Ábila es una opción. Estamos hablando porque las autoridades de Alianza Lima han estado en el partido entre Huracán vs Newell's Old Boys. Desarrollamos lo que podría desencadenar algo", señaló Varela en su canal de YouTube.

Asimismo, aseguró que un factor importante podría ser la buena relación que mantiene Néstor Gorosito con 'Wanchope'. "De hecho, 'Pipo' lo tuvo en el 2023 en Colón de Santa Fe a Ávila. Estaba viendo que Gorosito lo bancaba mucho al jugador. Pero como se ve, la actualidad del jugador no es buena", agregó.

PUEDES VER: Asistente de Óscar Ibáñez opinó sobre la labor de Manuel Barreto en la selección peruana: Hay mucho todavía por trabajar y hacer

lr.pe

Alianza Lima tiene en la mira a otro jugador de Huracán de Argentina

Ábila no sería el único deseo de Alianza Lima para el 2026. Según adelantó Varela, otro de los jugadores que están en carpeta blanquiazul es Eric Ramírez, quien puede desempeñarse como delantero o por las bandas.

"Eric Ramírez, el popular 'La Perla', que es un futbolista que puede jugar de delantero o por los lados. Gorosito lo tuvo en Gimnasia. Ambos tienen vínculo hasta el próximo año, pero Huracán está movido actualmente y puede que salgan varios jugadores en el próximo mercado", concluyó.

