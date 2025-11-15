HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Fútbol Peruano

Jorge Fossati critica decisiones polémicas del VAR y recuerda: “Con Alianza nos pasó lo mismo”

Fossati recordó el partido frente a Alianza Lima, en el que a Alex Valera le anularon un gol que podría haber significado una victoria para el conjunto crema.

Jorge Fossati fue muy critico con los offside cobrados por el VAR. Foto: GOLPERÚ
Jorge Fossati fue muy critico con los offside cobrados por el VAR. Foto: GOLPERÚ

Jorge Fossati, en una entrevista con GOLPERÚ, se refirió a las decisiones arbitrales que afectaron a Universitario de Deportes durante la Liga 1. Señaló que desde la incorporación del VAR se sancionan acciones demasiado interpretativas y que, en varios casos, esas decisiones no han sido del todo claras, lo que termina perjudicando a algunos equipos.

El ‘Nono’ mencionó varias jornadas en las que, según él, el equipo crema salió afectado por decisiones del VAR. Indicó que se anularon goles por presuntos fuera de juego cuando, a su parecer, los futbolistas sí estaban en posición válida, y puso como ejemplo el gol de Alex Valera frente a Alianza Lima por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Liga Femenina 2025?

lr.pe

Jorge Fossati critica decisiones del VAR que perjudicaron a Universitario

En sus palabras, señaló que muchas de las imágenes que se muestran para tomar decisiones son muy interpretativas. Además, indicó que no está dispuesto a aceptar este tipo de situaciones, pues ya tiene experiencia en estos temas.

"A mí me daría vergüenza si yo muestro una foto que justifico un offside con la línea en el medio del cuerpo de un jugador. Nunca vi eso en el mundo desde que se instauró el VAR. Entonces digo, esas son las pruebas y contra Alianza nos pasó lo mismo. Hay que saber leer un poquito y ver un poquito lo que te ponen, porque si yo te quiero mostrar algo te la muestro y si te la quiero ocultar, también te lo oculto. Entonces esas cosas que la hagan con gente nuevita en el fútbol, con gente que no tiene experiencia, que está todo bien, que las acepten ellos. Yo no las voy a aceptar, ya estoy muy viejo para estas cosas", fueron las palabras de Fossati.

PUEDES VER: Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes deberá visitar Andahuaylas para su partido frente a Los Chankas este sábado 22 y el encuentro se podrá seguir desde las 3.30 p.m.

Notas relacionadas
Álvaro Barco desmiente ofertas por Jorge Fossati y señala: “A la institución no le ha llegado ninguna oferta”

Álvaro Barco desmiente ofertas por Jorge Fossati y señala: “A la institución no le ha llegado ninguna oferta”

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

LEER MÁS
César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

LEER MÁS
Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Fútbol Peruano

Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

Ayacucho FC denuncia maltratos de la FPF previo a la última fecha del Clausura que definie el descenso: "Fueron incisivos en perjudicarnos"

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025