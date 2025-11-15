Jorge Fossati critica decisiones polémicas del VAR y recuerda: “Con Alianza nos pasó lo mismo”

Jorge Fossati, en una entrevista con GOLPERÚ, se refirió a las decisiones arbitrales que afectaron a Universitario de Deportes durante la Liga 1. Señaló que desde la incorporación del VAR se sancionan acciones demasiado interpretativas y que, en varios casos, esas decisiones no han sido del todo claras, lo que termina perjudicando a algunos equipos.

El ‘Nono’ mencionó varias jornadas en las que, según él, el equipo crema salió afectado por decisiones del VAR. Indicó que se anularon goles por presuntos fuera de juego cuando, a su parecer, los futbolistas sí estaban en posición válida, y puso como ejemplo el gol de Alex Valera frente a Alianza Lima por el Torneo Clausura.

Jorge Fossati critica decisiones del VAR que perjudicaron a Universitario

En sus palabras, señaló que muchas de las imágenes que se muestran para tomar decisiones son muy interpretativas. Además, indicó que no está dispuesto a aceptar este tipo de situaciones, pues ya tiene experiencia en estos temas.

"A mí me daría vergüenza si yo muestro una foto que justifico un offside con la línea en el medio del cuerpo de un jugador. Nunca vi eso en el mundo desde que se instauró el VAR. Entonces digo, esas son las pruebas y contra Alianza nos pasó lo mismo. Hay que saber leer un poquito y ver un poquito lo que te ponen, porque si yo te quiero mostrar algo te la muestro y si te la quiero ocultar, también te lo oculto. Entonces esas cosas que la hagan con gente nuevita en el fútbol, con gente que no tiene experiencia, que está todo bien, que las acepten ellos. Yo no las voy a aceptar, ya estoy muy viejo para estas cosas", fueron las palabras de Fossati.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes deberá visitar Andahuaylas para su partido frente a Los Chankas este sábado 22 y el encuentro se podrá seguir desde las 3.30 p.m.