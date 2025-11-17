HOYSuscripcion LR Focus

Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

A poco de jugar contra Chile en Sochi, el goleador de Universitario de Deportes sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro y la posibilidad de llegar a la Premier League de Rusia.

Alex Valera lleva anotados 4 goles con la camiseta de la selección peruana. Foto: composición LR/FPF/FRF
Alex Valera lleva anotados 4 goles con la camiseta de la selección peruana. Foto: composición LR/FPF/FRF

Alex Valera no solo deleitó a los hinchas de la selección peruana con su golazo en el Gazprom Arena de San Petersburgo, su actuación también generó una serie de reacciones en Rusia. En medio de este panorama y a puertas de enfrentarse a Chile, el delantero de Universitario de Deportes sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro.

El atacante de 29 años, que recientemente fue bautizado como 'Nazario', remarcó el buen nivel que tenía la liga rusa y no descartó llegar a dicha competición, en caso aparezca una oportunidad.

PUEDES VER: Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: 'No me interesa'

lr.pe

Alex Valera no descarta jugar en la liga de Rusia

"Me gustó mucho el estadio donde jugamos; muy moderno. La ciudad y la gente son muy acogedores. He oído que hay muy buenos equipos en la Premier League de Rusia. Mi compañero de la selección, Yordy Reyna, que juega en el Rodina Moscú, también lo mencionó", manifestó en diálogo con el medio Match TV.

Alex Valera señaló que sostuvo una conversación con Yordy Reyna para conocer más sobre el balompié en el país euroasiático. En ese sentido, el artillero crema indicó que sería un gran desafío en su carrera. "Si me contratan, sería una buena oportunidad para poner a prueba mis habilidades aquí; así que, de darse el caso, veremos", sentenció.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

El golazo de Alex Valera a Rusia

La Bicolor no tuvo su mejor presentación ante la selección de Rusia en su primer amistoso de fecha FIFA y todo indicaba que los dirigidos por Manuel Barreto se marcharían con una derrota; sin embargo, Valera apareció en los minutos finales con un derechazo de larga distancia para vencer al arquero Matvéi Safónov y decretar el 1-1.

¿Cuándo juega Perú versus Chile?

El partido de Perú vs Chile se llevará a cabo este martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi. La transmisión en suelo peruano estará a cargo de las señales de América TV y ATV desde las 12.00 p. m. (2.00 p. m. en horario chileno).

