La selección peruana jugará ante Chile su último amistoso internacional de fecha FIFA 2025. A pesar de que ambas escuadras ya se enfrentaron hace un mes en Santiago, Nicolás Córdova, entrenador de la Roja, sorprendió con el análisis que brindó sobre el equipo comandado por Manuel Barreto y lo que le espera en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.

En un primer momento, el estratega interino de la selección chilena señaló que deben prepararse para diversos escenarios, como sucedió en su reciente victoria ante Rusia. "El partido del otro día pasó por muchos momentos. Creo que esa forma de encarar los partidos es lo que viene hoy día como tendencia en el fútbol. Ya nadie ataca ni defiende todo el partido. Y hay que estar preparado para las dos cosas. Este martes no va a ser la excepción", sostuvo en conferencia de prensa.

DT de Chile no logra descifrar cómo juega la selección peruana

El DT de Chile señaló que es muy complicado descifrar cómo juega la selección peruana, pues no descarta que Manuel Barreto pueda utilizar algunos jugadores jóvenes en esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico'.

"Seguramente será un partido difícil. Es probable que ellos hagan jugar a futbolistas jóvenes, que están apareciendo; por lo tanto, no hay un patrón para decir ‘la selección peruana juega de esta manera’. Y lo mismo pasa con la selección chilena por todos los cambios que hemos estado haciendo", agregó.

"Lo importante es mantener el orden que se vio ante Rusia, hay que darle continuidad al rendimiento en ese sentido. Ojalá podamos competir nuevamente, porque estos partidos son para eso, para competir, y de buena manera (...). Hay que volver a retomar esa continuidad de resultados, acostumbrarse a jugar para ganar", concluyó.

¿Cuándo juega Perú versus Chile?

El amistoso Perú - Chile se disputará este martes 18 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora chilena), en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi. Los hinchas que no puedan seguir a la Bicolor en territorio ruso, podrán seguir la transmisión del partido a través de América TV y ATV en señal abierta; asimismo, otra opción para ver el clásico es vía Movistar Deportes en cable.