HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Deportes

DT de Chile no logra descifrar cómo juega la selección peruana previo al amistoso: "No hay un patrón"

Nicolás Córdova, entrenador de la selección chilena, tuvo un 'curioso' análisis sobre lo que será el duelo contra el equipo de Manuel Barreto en el cierre de la fecha FIFA.

Nicolás Córdova asumió de forma interina la dirección de Chile tras la salida de Ricardo Gareca. Foto: composición LR/Photosport/FPF
Nicolás Córdova asumió de forma interina la dirección de Chile tras la salida de Ricardo Gareca. Foto: composición LR/Photosport/FPF

La selección peruana jugará ante Chile su último amistoso internacional de fecha FIFA 2025. A pesar de que ambas escuadras ya se enfrentaron hace un mes en Santiago, Nicolás Córdova, entrenador de la Roja, sorprendió con el análisis que brindó sobre el equipo comandado por Manuel Barreto y lo que le espera en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.

En un primer momento, el estratega interino de la selección chilena señaló que deben prepararse para diversos escenarios, como sucedió en su reciente victoria ante Rusia. "El partido del otro día pasó por muchos momentos. Creo que esa forma de encarar los partidos es lo que viene hoy día como tendencia en el fútbol. Ya nadie ataca ni defiende todo el partido. Y hay que estar preparado para las dos cosas. Este martes no va a ser la excepción", sostuvo en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

DT de Chile no logra descifrar cómo juega la selección peruana

El DT de Chile señaló que es muy complicado descifrar cómo juega la selección peruana, pues no descarta que Manuel Barreto pueda utilizar algunos jugadores jóvenes en esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico'.

"Seguramente será un partido difícil. Es probable que ellos hagan jugar a futbolistas jóvenes, que están apareciendo; por lo tanto, no hay un patrón para decir ‘la selección peruana juega de esta manera’. Y lo mismo pasa con la selección chilena por todos los cambios que hemos estado haciendo", agregó.

"Lo importante es mantener el orden que se vio ante Rusia, hay que darle continuidad al rendimiento en ese sentido. Ojalá podamos competir nuevamente, porque estos partidos son para eso, para competir, y de buena manera (...). Hay que volver a retomar esa continuidad de resultados, acostumbrarse a jugar para ganar", concluyó.

PUEDES VER: Juan Román Riquelme elogia a Christian Cueva y revela que pudo llegar a Boca Juniors: 'Con él hablé varias veces'

lr.pe

¿Cuándo juega Perú versus Chile?

El amistoso Perú - Chile se disputará este martes 18 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora chilena), en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi. Los hinchas que no puedan seguir a la Bicolor en territorio ruso, podrán seguir la transmisión del partido a través de América TV y ATV en señal abierta; asimismo, otra opción para ver el clásico es vía Movistar Deportes en cable.

Notas relacionadas
Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: "No me interesa"

Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: "No me interesa"

LEER MÁS
Ricardo Gareca no se arrepiente de sus decisiones en el repechaje con Australia: "Nos ganaron en buena ley, mala suerte"

Ricardo Gareca no se arrepiente de sus decisiones en el repechaje con Australia: "Nos ganaron en buena ley, mala suerte"

LEER MÁS
DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

LEER MÁS
Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

LEER MÁS
Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

LEER MÁS
Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

LEER MÁS
Ricardo Gareca sorprendido por pase de peruano Piero Quispe a Sydney FC: "Antes era impensado emigrar a esos lugares"

Ricardo Gareca sorprendido por pase de peruano Piero Quispe a Sydney FC: "Antes era impensado emigrar a esos lugares"

LEER MÁS
Jorge Fossati revela la posibilidad de fichar a Christian Cueva para Universitario: "Lo tendría que pensar"

Jorge Fossati revela la posibilidad de fichar a Christian Cueva para Universitario: "Lo tendría que pensar"

LEER MÁS
Repechaje para el Mundial 2026: países confirmados, formato y posibles llaves para clasificar a la Copa del Mundo

Repechaje para el Mundial 2026: países confirmados, formato y posibles llaves para clasificar a la Copa del Mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Deportes

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025