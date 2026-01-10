Luis Advíncula fue oficializado en Alianza Lima luego de su salida de Boca Juniors tras cuatro años y medio. La llegada del lateral derecho no pasó desapercibida, ya que, compañeros de la selección peruana se manifestaron y celebraron la llegada del 'Rayo' al conjunto 'blanquiazul', donde disputará la Liga 1 y Copa Libertadores. Uno de los que se mostró más contento fue Jefferson Farfán, quien lo tuvo como compañero con la 'Bicolor' por varios procesos eliminatorios.

Jefferson Farfán mostró su felicidad y compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales felicitando a su excompañero, indicando que era un anhelo que siempre tuvo. “Te lo dije desde el primer programa, que ibas a cumplir tu sueño en el equipo de tu amores", mencionó 'La Foquita'.

PUEDES VER: Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

Jefferson Farfán y su emotiva reacción tras anuncio de Luis Advíncula

El exfutbolista de Alianza Lima aprobó la llegada del lateral y recordó cuando lo tuvo como invitado en su programa, donde predijo que sería parte de la institución de La Victoria en algún momento. "Mi intuición nunca falla. Dame luz, Luis Advíncula. ¡Arriba Alianza!“, fue el mensaje que compartió el '10 de la calle'.

Advíncula vuelve al fútbol peruano luego de 12 temporadas. Desde su salida de Sporting Cristal a finales del 2014, el defensor continuó su carrera en distintos equipos del continente sudamericano y europeo. Su experiencia más reciente en el exterior fue con camiseta de Boca Juniors, donde disputó la final de la Copa Libertadores 2023.

¿Contra quién debuta Alianza Lima en la Liga 1?

Alianza Lima inicia su camino en la Liga 1 debutando ante Sport Huancayo en calidad de visita. Los dirigidos por Pablo Guede deberán ir a la altura en lo que será el primer partido oficial de la temporada, para luego disputar el encuentro de ida por la primera fase de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay.