HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
Deportes

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Luego de verse las caras ante Rusia en San Petersburgo, la Bicolor tendrá algunos días antes de volver a jugar el clásico ante Chile en el cierre de la fecha FIFA 2025.

Perú y Chile volverán a enfrentarse después de 1 mes. Foto: composición LR/FPF/AFP
Perú y Chile volverán a enfrentarse después de 1 mes. Foto: composición LR/FPF/AFP

La selección peruana seguirá con su preparación para afrontar su último amistoso internacional de fecha FIFA 2025. Luego de medir fuerzas con Rusia en San Petersburgo, los dirigidos por Manuel Barreto tendrán que trasladarse a la ciudad de Sochi para enfrentarse a Chile en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'.

La Bicolor y la Roja volverán a verse las caras después luego de un mes. En aquella ocasión el elenco sureño se impuso de forma agónica por 2-1 en el partido que marcó el inicio del interinato de Barreto.

PUEDES VER: Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: 'Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro'

lr.pe
César Inga, polifuncional jugador de Universitario de Deportes, anotó el único gol de Perú ante Chile en el amistoso de octubre. Foto: FPF

César Inga, polifuncional jugador de Universitario de Deportes, anotó el único gol de Perú ante Chile en el amistoso de octubre. Foto: FPF

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El partido entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi. Este compromiso marcará el fin de la gira por suelo ruso.

¿A qué hora juegan Perú ante Rusia?

Peruanos y rusos jugarán a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora chilena) en la ciudad de Sochi. Revisa la guía para seguir el amistoso de fecha FIFA desde otros países.

  • Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 2.00 p.m.
  • España: 7.00 p. m.

PUEDES VER: Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: 'Era mi viejo'

lr.pe

Canal de TV para ver el amistoso Perú - Rusia

En territorio peruano, el duelo Perú vs Chile se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable. Asimismo, otra opción para seguir la transmisión de manera online gratis es en la plataforma América tvGo.

Perú vs Chile: historial reciente

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos por eliminatorias y Copa América. La selección peruana no logra un triunfo ante su clásico rival desde hace más de 4 años.

  • Chile 2-1 Perú | 10.10.25
  • Perú 0-0 Chile | 15.11.24
  • Perú 0-0 Chile | 21.06.24
  • Chile 2-0 Perú | 12.10.23
  • Perú 2-0 Chile | 07.10.21
Notas relacionadas
Perú vs Rusia EN VIVO HOY por el amistoso internacional: alineaciones confirmadas del duelo en San Petersburgo

Perú vs Rusia EN VIVO HOY por el amistoso internacional: alineaciones confirmadas del duelo en San Petersburgo

LEER MÁS
Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

LEER MÁS
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

LEER MÁS
Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Rusia EN VIVO HOY por el amistoso FIFA: Pedro Gallese cometió blooper y los locales ganan en el primer tiempo

Perú vs Rusia EN VIVO HOY por el amistoso FIFA: Pedro Gallese cometió blooper y los locales ganan en el primer tiempo

LEER MÁS
América TV en vivo transmite gratis el Perú vs Rusia por el amistoso internacional en fecha FIFA

América TV en vivo transmite gratis el Perú vs Rusia por el amistoso internacional en fecha FIFA

LEER MÁS
Carlos Galván apunta contra Andy Polo tras polémica publicación: "Tuvo problemas en Estados Unidos y el único club que le abrió las puertas fue la 'U'"

Carlos Galván apunta contra Andy Polo tras polémica publicación: "Tuvo problemas en Estados Unidos y el único club que le abrió las puertas fue la 'U'"

LEER MÁS
Pedro Gallese quiso salir jugando y cometió tremendo blooper: el absurdo gol de Rusia para el 1-0 ante Perú

Pedro Gallese quiso salir jugando y cometió tremendo blooper: el absurdo gol de Rusia para el 1-0 ante Perú

LEER MÁS
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Deportes

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

¿A qué hora juega Perú vs Rusia EN VIVO HOY? Alineaciones y canal para ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Alineaciones Perú contra Rusia HOY: Manuel Barreto y su inédito once para amistoso fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025