Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

La selección peruana seguirá con su preparación para afrontar su último amistoso internacional de fecha FIFA 2025. Luego de medir fuerzas con Rusia en San Petersburgo, los dirigidos por Manuel Barreto tendrán que trasladarse a la ciudad de Sochi para enfrentarse a Chile en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'.

La Bicolor y la Roja volverán a verse las caras después luego de un mes. En aquella ocasión el elenco sureño se impuso de forma agónica por 2-1 en el partido que marcó el inicio del interinato de Barreto.

César Inga, polifuncional jugador de Universitario de Deportes, anotó el único gol de Perú ante Chile en el amistoso de octubre. Foto: FPF

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El partido entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi. Este compromiso marcará el fin de la gira por suelo ruso.

¿A qué hora juegan Perú ante Rusia?

Peruanos y rusos jugarán a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora chilena) en la ciudad de Sochi. Revisa la guía para seguir el amistoso de fecha FIFA desde otros países.

Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 2.00 p.m.

España: 7.00 p. m.

Canal de TV para ver el amistoso Perú - Rusia

En territorio peruano, el duelo Perú vs Chile se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable. Asimismo, otra opción para seguir la transmisión de manera online gratis es en la plataforma América tvGo.

Perú vs Chile: historial reciente

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos por eliminatorias y Copa América. La selección peruana no logra un triunfo ante su clásico rival desde hace más de 4 años.