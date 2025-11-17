HOYSuscripcion LR Focus

Alineaciones Perú - Chile: la renovada formación con Fabio Gruber y Piero Quispe para el amistoso ante la Roja

Manuel Barreto sigue probando nuevos rostros. Ahora, ante Chile, la selección peruana se pararía con un inédito 11 para buscar un triunfo en su gira europea. 

Perú vs Chile jugarán desde las 12.00 p. m. Foto: composición LR/X
Perú vs Chile jugarán desde las 12.00 p. m. Foto: composición LR/X

Este martes 18 de noviembre, la selección peruana se enfrentará ante Chile en Sochi por una nueva fecha FIFA de amistosos internacionales. El equipo de Manuel Barreto viene de empatar 1-1 ante Rusia con un gol agónico de Álex Valera. Por su parte, la Roja acaba de vencer al mismo rival por 2-0 con anotaciones de Ben Brereton y Gonzalo Tapia. Ahora, los dos equipos sudamericanos se verán las caras para protagonizar una nueva edición del Clásico del Pacífico, pero esta vez en tierras europeas.

Para este enfrentamiento, Perú sorprendería con una renovada formación. Los nombres que más llaman la atención son los de Fabio Gruber, quien debutaría con el Equipo de Todos en la zaga, y Piero Quispe, volante que vuelve después de varios meses a la titularidad.

Alineación de la selección peruana ante Chile por amistoso internacional

El arco también sufriría una modificación, ya que Pedro Gallese dejaría los 3 palos para darle una oportunidad a Diego Romero. En la volante, la principal duda sería Martín Távara o Jesús Castillo. Finalmente, la ofensiva estaría comandada por Álex Valera, quien marcó ante Rusia.

  • Diego Romero, Matías Lazo, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López, Martín Távara (Jesús Castillo), Erick Noriega, César Inga, Piero Quispe, Maxloren Castro y Álex Valera.

Alineación de Chile ante la selección peruana

Nicolás Córdova, actual entrenador interino de Chile, aseguró que descifrar el juego de Perú es complicado. Bajo su punto de vista, aún no hay un patrón en el rival para conocer su sistema. Ante ello, pararía el siguiente once:

  • Sebastián Mella; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Garguez, Matías Sepúlveda; Ignacio Saavedra, Lautaro Millán, Agustín Arce; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.
