Álex Valera marcó un golazo desde fuera del área: sacó un 'misil' para el 1-1 de la selección peruana ante Rusia
A 10 minutos del final, el delantero de Universitario apareció para meter un fuerte zapatazo que fue imposible de atajar para el portero ruso y le da la igualdad a la selección peruana.
Alex Valera marcó un golazo desde fuera del área. Foto: composición LR/América TV
Álex Valera marcó el 1-1 de la selección peruana ante Rusia. El atacante se tuvo confianza y sacó un potente disparo desde fuera del área para poner la igualdad de la Bicolor a falta de solo 10 minutos para el final del partido.