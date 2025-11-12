HOYSuscripcion LR Focus

Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Deportes

Exfutbolista de Rusia lapidó al portero Matvéi Safónov por gol de Álex Valera: "Por eso no juega en el PSG"

¡Se fue con todo! Vladimir Ponomarev no solo destrozó a su portero, a quien lo calificó como "jugador pasajero", sino también cuestionó el nivel de la selección peruana.

Vladimir Ponomarev jugó el CSKA de Moscú. Foto: composición LR/difusión
La selección peruana igualó 1-1 ante Rusia en su primer partido por la gira europea. El equipo dirigido por Manuel Barreto empezó abajo en el marcador tras un garrafal error de Pedro Gallese, pero logró empatarlo sobre el final gracias a un 'misil' de Álex Valera. Al final del compromiso, uno de los que criticó fuertemente al combinado ruso fue Vladimir Ponomarev, histórico futbolista de aquel país. El otrora defensor destrozó al portero Matvéi Safónov por el tanto de la Blanquirroja.

Además, lapidó el juego del combinado patrio tras mencionar que no era un rival difícil de ganar. Sus declaraciones han causado impacto en Rusia y no han tardado en retumbar en suelo nacional.

Histórico futbolista de Rusia lapidó a su portero tras gol de Álex Valera

Ponomarev no tuvo piedad contra el portero Safónov y señaló que su rendimiento en el partido ante Perú explica por qué no es titular en el PSG. Asimismo, lo calificó como un jugador efímero en la selección de Rusia.

"¿El gol fallado? Fue un remate de mariposa de Safonov. Por eso no juega en el PSG. ¿Quién necesita a un jugador tan pasajero?", declaró en entrevista para el medio SE.

De igual manera, tuvo fuertes calificativos contra el equipo de Valeri Karpin. "Fue un desastre. No deberíamos jugar así en competiciones internacionales. No hubo intensidad. Nada de nada. Solo marcamos porque nos tocó jugar contra un bajo rival", agregó.

Exjugador de Rusia minimizó a la selección peruana tras empate

Ponomarev tampoco se guardó nada contra Perú. Bajo su punto de vista, es de las alineaciones más pobres que ha presentado la selección. Además, explicó que el empate se explica por la desatención de Rusia que por mérito de la Bicolor.

"Esta fue la peor alineación posible de Perú. He jugado contra esta selección muchas veces y nunca había visto tanta incompetencia. Se les podía ganar incluso de a pie. Y al final, no tuvimos clase, ni pases precisos", argumentó.

