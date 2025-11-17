HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Jorge Fossati revela la posibilidad de fichar a Christian Cueva para Universitario: "Lo tendría que pensar"

El entrenador uruguayo abordó rumores sobre el fichaje de Christian Cueva, reflexionando sobre la percepción de los hinchas y recordando que las decisiones dependen de la directiva.

Jorge Fossati mencionó a Christian Cueva como fichaje Universitario. Foto: Lr/Hazme el Aguante
Jorge Fossati mencionó a Christian Cueva como fichaje Universitario. Foto: Lr/Hazme el Aguante

Jorge Fossati se alista para cerrar la temporada con Universitario, tras el histórico tricampeonato de la Liga 1. El entrenador uruguayo con el esquema táctico 1-3-5-2 hizo un equipo invencible en el Torneo Clausura e incluso fue el club más goleador con Álex Valera a la cabeza. El éxito del 'Nonno', luego de fracasar con la selección peruana, fue dar en la tecla correcta con una identidad de juego consolidad y apostar por buenos cambios.

Durante una amena charla con Diego Penny y José Carvallo, Fossati fue consultado sobre su posible la dirección de 'Aladino'. Por este motivo, el experimentado técnico decidió acabar con los rumores del flamante fichaje de Universitario para la próxima temporada.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el posible fichaje de Universitario?

El reconocido DT de la 'U' no eludió la pregunta y trató de expresar su postura. "Si el hincha racional siente que estás trayendo uno del clásico rival, que se habrá expresado mil veces y más cómo es Cueva, me imagino que es picante. Entonces, no sé, lo tendría que pensar mucho porque, insisto, estamos los que nos equivocamos. Si el presidente o cuerpo técnico o director de fútbol, que ocupamos cargos importantes, ya pasamos a ser los dueños, pero el único dueño que tiene el club son los hinchas de verdad", sentenció Fossati en 'Hazme el aguante'.

Asimismo, evitó cuestionar los errores en la carrera de Christian Cueva. "Primero lo primero. Yo aprendí hace rato, mucho rato, que el primer imperfecto acá soy yo. Eso lo tengo clarísimo a través de la fe. Cómo juzgan algunos de lo que hace o deja de hacer. ¿Quién soy yo para juzgar lo que haga en su vida privada? Como jugador fue lo que fue y todavía estaría a tiempo de volver a ser lo que ya fue", aclaró el 'Nono'.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre Christian Cueva en Universitario?

Álvaro Barco confesó que mantiene una buena relación con Christian Cueva. "Mi relación con Cueva es la mejor. Hoy, incluso, comparte un equipo con mi hijo, eso lo saben todos. A Christian lo conozco desde que tiene entre 13 y 14 años, cuando lo llevamos al club", reveló en 'Tiempo Crema'.

"Pero, como te repito, son temas que yo quiero discutir con Jorge. Sin duda, el entrenador tendrá mucho que decirnos, así que no quiero definir nada en este sentido. Pero, que se queden tranquilos los hinchas que vamos a tomar decisiones responsables y que el 80% de la plantilla que ha terminado en el mejor nivel que la vamos a mantener en el 2026", sentenció en el canal dig


