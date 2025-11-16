HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Eddie Fleischman apunta contra Jorge Fossati tras declaraciones sobre su continuidad en Universitario: "No aclara nada"

El periodista deportivo cuestionó a Jorge Fossati por deslizar la idea de que él firmó su contrato bajo la gestión de Jean Ferrari y no con Universitario. 

Jorge Fossati aún no asegura su continuidad en Universitario. Foto: composición LR/captura de Full Deporte/Golperu
Jorge Fossati aún no asegura su continuidad en Universitario. Foto: composición LR/captura de Full Deporte/Golperu

Jorge Fossati ha dado que hablar en los últimas semanas. Después de lograr el tricampeonato con Universitario, la continuidad del técnico uruguayo se puso en duda después de un posible interés del fútbol mexicano. Es más, los rumores apuntaron que mantendría una mala relación con Franco Velazco y que esto podría apurar su partida; sin embargo, el propio administrador crema salió a desmentir esta versión. En medio de este contexto, el 'Nonno' habló sobre su futuro.

En conversación con Golperu, Fossati reiteró su intención de reevaluar su contrato porque lo firmó con una administración que ya no está. "¿Cómo me va a atar un contrato que firme con otro administrador?", sostuvo. Sus recientes declaraciones fueron criticadas por el periodista deportivo Eddie Fleischman.

PUEDES VER: Jean Ferrari critica a Ricardo Gareca tras declaraciones sobre selección peruana: Estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista

lr.pe

Eddie Fleischman arremete contra Jorge Fossati por su continuidad en Universitario

A través de sus redes sociales, Fleischman calificó de "estupidez" las recientes palabras de Jorge Fossati. Bajo su punto de vista, el compromiso del entrenador es con el club al cual dirige y no a la persona con la que firmó su contrato.

"Estupidez es decir q firmó contrato con un individuo, cuando Fossati firmó contrato con la persona jurídica Club Universitario de Deportes. Que hoy haya otro administrador no cambian sus obligaciones contractuales firmadas con la entidad. Su conducta y lo que dice no aclara nada", comentó en su cuenta de X.

PUEDES VER: DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: ¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?

lr.pe

¿Qué ha dicho Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario?

Después de festejar el tricampeonato en el Estadio Monumental, Jorge Fossati señaló que prefiere evitar cualquier tipo de especulación sobre lo que vendrá para él. En esa línea, sostuvo que su continuidad se definirá tras una reunión con la directiva de Universitario.

"Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije 'me voy', dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades", comentó.

