Alex Valera se convirtió en el héroe de la selección peruana ante Rusia: el popular 'Nazario' apareció en los minutos finales para anotar un golazo de larga distancia y decretar el 1-1 en el primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El tanto del delantero de Universitario de Deportes no solo generó felicidad en los aficionados de la Bicolor; para sorpresa de muchos, una hincha rusa también lo celebró.

A través de un video difundido en redes sociales, se aprecia a la influencer Masha Goriacheva anonadada al ver el accionar del delantero de 29 años en pleno campo de juego del estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.

Influencer rusa sorprendida con golazo de Alex Valera

Apenas se consumó el gol de Alex Valera ante los dirigidos por Valery Karpin, Goriacheva no podía creer lo acontecido: en medio de su reacción, se animó a celebrar con un grito la anotación del jugador crema. Asimismo, en el video que publicó la influencer se escuchaba de fondo una narración peruana.

¿Qué dijo Alex Valera tras anotarle a Rusia?

El artillero se animó a hablar con las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol luego de vencer la resistencia del arquero Matvey Safonov con un potente derechazo. “Ha sido un partido muy duro, pero dimos el 100% y hemos corrido hasta el último”, expresó el atacante a través de un breve mensaje que subió la entidad a sus plataformas.

¿Cuántos goles tiene Alex Valera en la selección peruana?

Alex Valera disputó 22 partidos oficiales con la camiseta de la selección peruana (amistosos, Eliminatorias y Copa América). En dicho cotejo, 'Valegol' registra 4 anotaciones y una asistencia.

Próximo partido de la selección peruana

El equipo comandado por Manuel Barreto se verá las caras ante Chile el próximo martes 18 de noviembre. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' marcará el fin de la gira por Rusia.