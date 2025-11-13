Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo
El agónico tanto de Alex Valera no solo despertó celebraciones en los hinchas peruanos, una aficionada rusa, que se encontraba al ras de campo, compartió su reacción al ras de campo.
- Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025
- Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”
Alex Valera se convirtió en el héroe de la selección peruana ante Rusia: el popular 'Nazario' apareció en los minutos finales para anotar un golazo de larga distancia y decretar el 1-1 en el primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El tanto del delantero de Universitario de Deportes no solo generó felicidad en los aficionados de la Bicolor; para sorpresa de muchos, una hincha rusa también lo celebró.
A través de un video difundido en redes sociales, se aprecia a la influencer Masha Goriacheva anonadada al ver el accionar del delantero de 29 años en pleno campo de juego del estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.
PUEDES VER: Jean Ferrari hace sorpresiva aparición en redes y deja en claro cuál es el futuro de Manuel Barreto en la selección peruana: 'Es un proceso'
Influencer rusa sorprendida con golazo de Alex Valera
Apenas se consumó el gol de Alex Valera ante los dirigidos por Valery Karpin, Goriacheva no podía creer lo acontecido: en medio de su reacción, se animó a celebrar con un grito la anotación del jugador crema. Asimismo, en el video que publicó la influencer se escuchaba de fondo una narración peruana.
¿Qué dijo Alex Valera tras anotarle a Rusia?
El artillero se animó a hablar con las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol luego de vencer la resistencia del arquero Matvey Safonov con un potente derechazo. “Ha sido un partido muy duro, pero dimos el 100% y hemos corrido hasta el último”, expresó el atacante a través de un breve mensaje que subió la entidad a sus plataformas.
PUEDES VER: Exfutbolista de Rusia lapidó al portero Matvéi Safónov por gol de Álex Valera con la selección peruana: 'Por eso no juega en el PSG'
¿Cuántos goles tiene Alex Valera en la selección peruana?
Alex Valera disputó 22 partidos oficiales con la camiseta de la selección peruana (amistosos, Eliminatorias y Copa América). En dicho cotejo, 'Valegol' registra 4 anotaciones y una asistencia.
Próximo partido de la selección peruana
El equipo comandado por Manuel Barreto se verá las caras ante Chile el próximo martes 18 de noviembre. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' marcará el fin de la gira por Rusia.