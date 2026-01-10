Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"
El entrenador uruguayo, de 73 años, destacó en la gala por su emotivo discurso, agradeciendo a sus jugadores y al cuerpo técnico, subrayando la importancia del trabajo colectivo en la 'U'.
- Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1
- Deportivo Cali vs Once Caldas EN VIVO por la Serie Colombia: ¿cuándo y dónde ver el debut de Pedro Gallese?
Jorge Fossati recibió de forma merecida el premio al mejor entrenador de la Liga 1 2025. El técnico de Universitario fue pieza clave para ganar el histórico tricampeonato, tras un oscuro paso por la selección peruana. El 'Nonno' plasmó su experiencia para dar en la tecla correcta y acertó en todas las facetas e incluso en los cambios para dosificar a los titulares. Además, potenció a Álex Valera y Rodrigo Ureña.
Este reconocimiento, junto a su amplia experiencia en el fútbol peruano, marcó la diferencia en comparación con otros entrenadores renombrados como Miguel Rondelli y Néstor Gorosito. El entrenador de 73 años fue el más ovacionado en la gala por sus emotivas palabras.
PUEDES VER: André Carrillo y su emotivo mensaje a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "Tu sueño hecho realidad"
¿Qué dijo Jorge Fossati al recibir el premio de Mejor Entrenador de la Liga 1 2025?
El estratega uruguayo subrayó que el triunfo no se debe al esfuerzo individual, sino al trabajo conjunto. Además, enfatizó la relevancia del compromiso de los jugadores y del comando técnico. El 'Nonno' no pudo contener las lágrimas frente al público. "Gracias a todos los funcionarios que trabajan con los futbolistas. Los quiero mucho y les debo mucho. A los jugadores también les agradezco por el compromiso que tuvieron", comentó Jorge Fossati con el premio en la mano.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?
¿Qué dijo Álex Valera luego de ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 2025?
"Estoy feliz y muy contento por todo ese esfuerzo, tanto mío como del grupo. Este premio es de todo el grupo y también del comando técnico. Durante toda mi carrera me han criticado y hace un tiempo eso me dejaba pensando, pero ahora me da igual y hay que seguir adelante. Yo sé el esfuerzo que hago todos los días. Siempre estuve en Copa Perú y nunca tuve una formación, pero estos últimos años se me ha dado la oportunidad para seguir mejorando. Ahora me dan igual las críticas. Lo que hablen o digan lo tomo siempre para mejorar. Madurar como persona y jugador”, enfatizó el goleador de Universitario en Latin Media.
PUEDES VER: Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026
Amistosos de Universitario previo al inicio de la Liga 1
Los cremas anunciaron 3 partidos amistosos antes de empezar la Liga 1 2026; entre estos destaca su presentación en la tradicional Noche Crema.
- Universitario vs Sport Boys | sábado 17 de enero | 10.30 a. m.
- Universitario vs Melgar | martes 20 de enero | 10.30 a. m.
- Universitario vs Universidad de Chile | sábado 24 de enero | 8.00 p. m.