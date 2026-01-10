HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"

El entrenador uruguayo, de 73 años, destacó en la gala por su emotivo discurso, agradeciendo a sus jugadores y al cuerpo técnico, subrayando la importancia del trabajo colectivo en la 'U'.

Jorge Fossati se quebró al recibir el premio de Mejor Entrenador del 2025. Foto: Lr/Inka Digital
Jorge Fossati se quebró al recibir el premio de Mejor Entrenador del 2025. Foto: Lr/Inka Digital

Jorge Fossati recibió de forma merecida el premio al mejor entrenador de la Liga 1 2025. El técnico de Universitario fue pieza clave para ganar el histórico tricampeonato, tras un oscuro paso por la selección peruana. El 'Nonno' plasmó su experiencia para dar en la tecla correcta y acertó en todas las facetas e incluso en los cambios para dosificar a los titulares. Además, potenció a Álex Valera y Rodrigo Ureña.

Este reconocimiento, junto a su amplia experiencia en el fútbol peruano, marcó la diferencia en comparación con otros entrenadores renombrados como Miguel Rondelli y Néstor Gorosito. El entrenador de 73 años fue el más ovacionado en la gala por sus emotivas palabras.

¿Qué dijo Jorge Fossati al recibir el premio de Mejor Entrenador de la Liga 1 2025?

El estratega uruguayo subrayó que el triunfo no se debe al esfuerzo individual, sino al trabajo conjunto. Además, enfatizó la relevancia del compromiso de los jugadores y del comando técnico. El 'Nonno' no pudo contener las lágrimas frente al público. "Gracias a todos los funcionarios que trabajan con los futbolistas. Los quiero mucho y les debo mucho. A los jugadores también les agradezco por el compromiso que tuvieron", comentó Jorge Fossati con el premio en la mano.

¿Qué dijo Álex Valera luego de ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 2025?

"Estoy feliz y muy contento por todo ese esfuerzo, tanto mío como del grupo. Este premio es de todo el grupo y también del comando técnico. Durante toda mi carrera me han criticado y hace un tiempo eso me dejaba pensando, pero ahora me da igual y hay que seguir adelante. Yo sé el esfuerzo que hago todos los días. Siempre estuve en Copa Perú y nunca tuve una formación, pero estos últimos años se me ha dado la oportunidad para seguir mejorando. Ahora me dan igual las críticas. Lo que hablen o digan lo tomo siempre para mejorar. Madurar como persona y jugador”, enfatizó el goleador de Universitario en Latin Media.

Amistosos de Universitario previo al inicio de la Liga 1

Los cremas anunciaron 3 partidos amistosos antes de empezar la Liga 1 2026; entre estos destaca su presentación en la tradicional Noche Crema.

  • Universitario vs Sport Boys | sábado 17 de enero | 10.30 a. m.
  • Universitario vs Melgar | martes 20 de enero | 10.30 a. m.
  • Universitario vs Universidad de Chile | sábado 24 de enero | 8.00 p. m.
