Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por sus recientes declaraciones de un supuesto complot para desestabilizar a Universitario. | Foto: composición LR/Andina/Línea de 5

Reimond Manco se pronunció sobre las recientes declaraciones del administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, quien arremetió contra Alianza Lima tras acusarlo de un supuesto complot para generar desestabilización en tienda crema.

Tras los rumores sobre una supuesta mala relación entre Franco Velazco y Jorge Fossati, así como las especulaciones que vinculaban al director técnico uruguayo con equipos del fútbol mexicano como Necaxa y Pumas UNAM, el actual dirigente del cuadro crema salió a desmentir dicha información y recalcó que se trata de habladurías sin ningún tipo de fundamento.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Franco Velazco?

El exfutbolista Reimond Manco aprovechó su participación en el programa en vivo ‘Línea de 5’ para criticar al administrador de Universitario y cuestionar la soberbia con la que se expresó tras lograr el tricampeonato. En paralelo, lo comparó con Jean Ferrari por la forma en que intenta generar polémica con sus declaraciones.

''Cuando tú tienes una relación buena, nada de lo que digan o puedan dejar de decir desestabiliza esa relación. Eso es para empezar. Cuando la relación no es buena, así nadie lo diga, no tienes una buena relación. Ahora, puede ser que muchas cosas de lo que diga sean ciertas, pero no tiene manera. Este es una copia barata de Jean Ferrari. Es patético ese tipo, de verdad. Hasta para llevar un puesto, uno tiene que ser educado, tiene que tratar de ser cordial, pero decir y tratar de menospreciar a los demás equipos porque salió campeón, me parece patético'', declaró.

La advertencia de Reimond Manco a Franco Velazco

Asimismo, el 'Rei' advirtió a Franco Velazco que debe tener más cuidado al momento de declarar, ya que en cualquier momento el conjunto estudiantil podría caer en un bajón futbolístico y no volver a salir campeón el próximo año.

''Los que jugaron fueron los jugadores, no él; está bien que haya salido campeón antes y se felicita al club que hizo todo bien, los jugadores, el cuerpo técnico, pero que lo esté diciendo en forma de burla a mí me parece patético. Ahora, recuerda que todo lo que sube en algún momento tiene que caer. Así que no cantes victoria antes de tiempo. Ya campeonaste este año, pero el próximo año puede ser distinto'', añadió.