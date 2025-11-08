HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Franco Velazco sobre alinearse con la FPF para transmitir partidos de Universitario en 2026: "Tal vez prescindimos de ese ingreso y se acabó"

El administrador de Universitario fue consultado sobre las declaraciones de Agustín Lozano, quien indicó que la 'U' debe "someterse a los cumplimientos reglamentarios" del modelo de televisión.

El contrato de Universitario con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) culmina a fines del 2025. Foto: composición LR/GOLPERÚ/FPF
El contrato de Universitario con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) culmina a fines del 2025. Foto: composición LR/GOLPERÚ/FPF

Luego de celebrar la obtención del tricampeonato ante su gente, en Universitario de Deportes ya empezaron a planificar lo que será la temporada 2026 y uno de los puntos que más incertidumbre genera en los aficionados se relaciona a los derechos de transmisión. Hace algunos días, Agustín Lozano señaló que los merengues deben alinearse con la FPF y acatar el "nuevo modelo de televisión" que se implementó con 1190 Sports.

Al ser consultado sobre las declaraciones del mandamás del fútbol peruano, Franco Velazco, administrador de la 'U', expresó su postura sobre el tema y no descartó que los partidos de su institución no se transmitan en el 2026.

lr.pe

Velazco sobre alinearse con la FPF para transmitir partidos de Universitario en 2026

"Nosotros estamos a la expectativa, es de conocimiento público que nuestros derechos de transmisión con el Consorcio (GOLPERÚ) se acaban en diciembre. Va a ser importante la participación de la ‘U’ para lograr consensos con los demás clubes de fútbol y lograr una mejor negociación y ver las mejores alternativas. No solamente para la ‘U’, sino también para el beneficio de todos los clubes, porque entendemos nosotros, por lo que se escucha en medios de comunicación y entrevistas, que hay condiciones que no son las acordes para garantizar la solvencia financiera de los clubes", sostuvo para las cámaras de 'Toca y Pasa'.

En ese sentido, Velazco reconoció que la FPF es dueña de los derechos de transmisión del certamen local; sin embargo, mencionó que no contemplaron la variable y que Universitario no está obligado cumplir la normativa internacional.

"Todavía no hay conversaciones, pero siempre se dice que los derechos le pertenecen a la Federación. Eso es verdad, es normativa internacional, es normativa FIFA, pero no han contemplado la variable de que si es que la ‘U’ no quiere que sus partidos se transmitan. El hecho de que exista una normativa internacional en derecho de organización no obliga a la ‘U’ a que permita transmitir sus partidos. De repente no queremos transmitir nuestros partidos: prescindimos de ese ingreso y se acabó. Tenemos nuestros hinchas y nuestros sponsors", agregó.

lr.pe

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre los derechos de TV de Universitario?

El presidente de la FPF aseguró que Universitario y Sport Boys, clubes que terminan su contrato con Consorcio Fútbol Perú (CFP), deberán alinearse al modelo de transmisión de partidos que se implementó con 1190 Sports.

"Los clubes tienen que cumplir la reglamentación de la competición que le corresponde a la FPF. Desde que el modelo de televisión empezó a incursionar en cumplimiento al nuevo estatuto, que hoy está en vigencia, los clubes tenían que someterse a cumplimientos reglamentarios (...) No había nada que negociar, los derechos son de la Federación. Y si tú quieres pertenecer a la competición de la Federación, tiene que acatar lo que se dispone estatutariamente", manifestó en una entrevista con 'Trivu TV'.

"Universitario este año tiene que alinearse con la FPF, como también Sport Boys. Tienen que, es una mandato FIFA, estatutario. Se tiene que respetar (...). Universitario y Sport Boys va a llegar su momento en el que tengan que sentarse con el comité de dirección de la FPF para que sepan las condiciones y, seguramente, si ellos tienen una oposición, nos la harán saber", concluyó.

