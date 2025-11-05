HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

El '10' de la selección nacional está en la mira de 3 equipos de la Liga 1, incluyendo Universitario y Sport Boys, lo que aviva rumores sobre su regreso al fútbol peruano.

Reimond Manco y su tajante respuesta sobre Christian Cueva en la 'U'. Foto: Lr/Denganche
Reimond Manco y su tajante respuesta sobre Christian Cueva en la 'U'. Foto: Lr/Denganche

Christian Cueva suena fuerte para volver a la Liga 1. Increíblemente, su nombre fue vinculado con el tricampeón y con Sport Boys del Callao. Por este motivo, Reimond Manco fue consultado sobre la posibilidad de ver al popular 'Aladino' con la camiseta 'crema' en las próximas temporadas. Sin embargo, el exfutbolista fue tajante con su respuesta y sorprendió a los seguidores de la 'U'.

El experimentado volante fue de más a menos en la temporada con Emelec. El jugador registra dos goles y dos asistencias e incluso las lesiones le pasaron factura en el once titular. El '10' estaría viendo con buenos ojos volver a la Liga 1.

PUEDES VER: Piero Quispe y su rotunda respuesta sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima: "Eso no va a pasar nunca"

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Christian Cueva en Universitario?

Reimond Manco reconoció el nivel y calidad de Christian Cueva en la cancha, aunque no terminó convencido. "Nadie va a dudar de lo que Cueva puede ofrecer futbolísticamente hablando, pero físicamente no está bien para lo que quiere la 'U'. No creo que sirva mucho en ese sentido. También en la 'U' deben ver si le conviene ese fichaje por el lado grupal", enfatizó el 'Rei' en Denganche.

PUEDES VER: Sebastián Britos podría dejar Universitario: tiene propuestas de otros clubes de la Liga 1 y del extranjero

lr.pe

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Emelec?

'Aladino' se vinculó con el cuadro eléctrico hasta junio del 2026. Como se recuerda, Cueva llegó a Emelec tras su accidentada salida de Cienciano a mediados del presente año. El enganché enamoró al club ecuatoriano por sus buenas actuaciones en la Copa Sudamericana. La experiencia y las ganas de volver a su mejor versión fueron claves para salir al extranjero, aunque al final no recuperó su 'prime'.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina: hora y canales para ver el clásico del fútbol peruano

lr.pe

¿Christian Cueva podría volver a la Liga 1?

“Christian Cueva está recibiendo llamadas directas de equipos importantes de aquí, como Cristal, la ‘U’ y Sport Boys. Hay algo que lo seduce mucho de la ‘U’: buscar un tetracampeonato para una institución tan grande. Pero, sobre todo, lo más importante para él es estar cerca de sus hijos y cumplir el sueño de sus padres, que son hinchas de la ‘U’. Es algo que lo tiene interesado, está en conversaciones, llegará pronto a Lima y decidirá a qué equipo irá”, reveló Diego Penny en el programa 'Ál Angulo' de Movistar Deportes.

