Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Fútbol Peruano

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Franco Velazco no se guardó nada y aseguró que los rumores sobre una posible salida de Jorge Fossati de Universitario son tendenciosos y malintencionados.

Franco Velazco desmintió cualquier tipo de discrepancia con Jorge Fossati. Foto: composición LR/colectivo World
En los últimos días, el futuro de Jorge Fossati en Universitario ha sido tema de especulación en los distintos diarios deportivos. Esto se originó después que en México aseguraron que Necaxa y Pumas están interesados en contar con el técnico uruguayo para el 2026. Los rumores crecieron aún más este viernes 14 de noviembre luego de que el periodista Horacio Zimmermann deslizó una presunta mala relación entre el 'Nonno' y Franco Velazco. En medio de estos rumores, el administrador de la 'U' salió a responder.

Durante la inauguración de las nuevas canchas de vóley en el estadio 'Lolo' Fernández, Velazco aseguró la permanencia de Jorge Fossati para la próxima temporada. Asimismo, sostuvo que las declaraciones sobre una supuesta discrepancia con el entrenador son completamente falsas.

Franco Velazco desmiente mala relación con Jorge Fossati en Universitario

Tras desmentir la supuesta mala relación con Fossati, Velazco manifestó que estos rumores solo buscan desunir el grupo de Universitario. Asimismo, comentó que están interesados en desestabilizar la 'U' en lugar de hablar del último tramo del campeonato peruano.

"Son tonterías. Yo lamento ese tipo de declaraciones. Son trascendidos que no tienen ningún tipo de fundamento. Yo entiendo que la 'U' les haya malogrado el trabajo a los periodistas por haber terminado el campeonato en octubre, que se tengan que ir de vacaciones temprano. A nadie le interesa el segundo puesto, lo dijo Rodrigo (Ureña), nadie se acuerda del segundo. Entonces, hoy el segundo puesto no le interesa a nadie. En lugar de esta hablando del último tramo del campeonato, sobre los equipos que aún tienen aspiraciones en Sudamericana, Perú 2 o Perú 3 en Libertadores, están más preocupados en inventarse historias con la 'U'", dijo para el medio Colectivo World.

"Nosotros tenemos un principio de unidad, de familia, que ha sido una de las columnas para lograr estos objetivos, tanto para disfrutar los buenos momentos como para superar los malos desde el comienzo de este proceso de recuperación. Así que estos comentarios de malas relaciones son malintencionados, tendenciosos. Buscan generar desunión, desestabilizar esta unidad que tenemos en el plantel: comando técnico, jugadores, directivos, trabajadores y la hinchada", concluyó.

¿Cómo nacen los rumores sobre una posible salida de Jorge Fossati de Universitario?

Los rumores sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario iniciarán en tierras mexicanas. El periodista deportivo Gerardo González informó que Necaxa quiere al uruguayo para que sea el sustituto de Fernando Gago. Sin embargo, no sería el único club, ya que Pumas también lo tiene entre sus opciones.

"Jorge Fossati aparece como una de las principales opciones para dirigir al Necaxa, en sustitución de Fernando Gago. El tricampeón del futbol peruano también figura en la carpeta de Pumas, en caso de que el proyecto encabezado por Efraín Juárez no prospere en el futuro", escribió en su cuenta de X.

