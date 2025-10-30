Durante las recientes celebraciones de Universitario por el tricampeonato en el fútbol peruano, los futbolistas protagonizaron una peculiar escena: bailaron una canción emblemática de Alianza Lima, su rival histórico. A través de varios videos difundidos en redes sociales, se aprecia a los jugadores festejando mientras en el fondo sonaba el Gallo Negro, tema conocido por ser representativo del conjunto íntimo. Uno de los que se manifestó sobre ello fue Reimond Manco.

El exfutbolista peruano reconoció que le gustó este gesto, pues en el fondo significa que la 'U' está reconociendo la grandeza de Alianza Lima, a quien ven como un rival que tienen que derrotar siempre.

Manco opinó sobre baile de jugadores de Universitario con canción de Alianza Lima

El ex 'Jotita' se refirió a esta singular escena por parte de los futbolista del elenco crema en la última edición del programa streaming 'Línea de 5'. "Sobre el baile con la canción de Alianza. Me gusta, me gusta que reconozcan que Alianza Lima es un equipo grande y un rival a vencer. Yo como aliancista me sentiría que en su celebración no se acuerden de nosotros porque es como que no nos prestaran importancia", dijo en primar instancia.

Luego, agregó que lo que ha generado Universitario con este baile es darle cierta importancia a Alianza Lima. "Con esto nos prestan atención y están reconociendo que somos un rival que tienen que vencer. Te hace sentir importante", acotó.

Jugadores de Universitario celebraron con el Gallo Negro, canción de Alianza Lima

En la grabación se observa a los jugadores moviéndose al ritmo de la canción mientras levantan tres dedos, aludiendo a los campeonatos conquistados en los años recientes.