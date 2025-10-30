Reimond Manco admite que le gustó que en Universitario bailaran el Gallo Negro durante festejos: "Reconocen que Alianza Lima es un grande"
En las últimas horas, se viralizó un video en el que jugadores de Universitario bailan el Gallo Negro, la popular canción de Alianza Lima, durante las celebraciones por el 'Tri'. Ante esto, Reimond Manco expresó su punto de vista.
- Jhonny Vidales, goleador de Melgar, palpita partidazo ante Alianza Lima en Matute y advierte: "Como si fuera una final"
- Darwin Machis ilusiona a la hinchada de Alianza Lima al subir foto con Sergio Peña
Durante las recientes celebraciones de Universitario por el tricampeonato en el fútbol peruano, los futbolistas protagonizaron una peculiar escena: bailaron una canción emblemática de Alianza Lima, su rival histórico. A través de varios videos difundidos en redes sociales, se aprecia a los jugadores festejando mientras en el fondo sonaba el Gallo Negro, tema conocido por ser representativo del conjunto íntimo. Uno de los que se manifestó sobre ello fue Reimond Manco.
El exfutbolista peruano reconoció que le gustó este gesto, pues en el fondo significa que la 'U' está reconociendo la grandeza de Alianza Lima, a quien ven como un rival que tienen que derrotar siempre.
PUEDES VER: Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: 'Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo'
Manco opinó sobre baile de jugadores de Universitario con canción de Alianza Lima
El ex 'Jotita' se refirió a esta singular escena por parte de los futbolista del elenco crema en la última edición del programa streaming 'Línea de 5'. "Sobre el baile con la canción de Alianza. Me gusta, me gusta que reconozcan que Alianza Lima es un equipo grande y un rival a vencer. Yo como aliancista me sentiría que en su celebración no se acuerden de nosotros porque es como que no nos prestaran importancia", dijo en primar instancia.
Luego, agregó que lo que ha generado Universitario con este baile es darle cierta importancia a Alianza Lima. "Con esto nos prestan atención y están reconociendo que somos un rival que tienen que vencer. Te hace sentir importante", acotó.
PUEDES VER: Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal
Jugadores de Universitario celebraron con el Gallo Negro, canción de Alianza Lima
En la grabación se observa a los jugadores moviéndose al ritmo de la canción mientras levantan tres dedos, aludiendo a los campeonatos conquistados en los años recientes.